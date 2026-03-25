Mette Frederiksen nyerte a dán választást, de nem lesz könnyű kormányzóképes többséget összeszednie

Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokratái kerültek ki a legerősebb pártként a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szerezniük.

Az előrehozott választásokon a 2019 óta kormányzó szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek (27,6 százalék). Részletese elemzésünk a dán választásokról itt olvasható.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak.

Mette Frederiksen az eddigi felálláshoz hasonlóan több baloldali párttal, valamint a centrista Mérsékeltekkel közösen alakíthat kormányt, ha sikeresen zárulnak az egyeztetések. Ez nem lesz egyszerű menet, mivel a baloldali pártokból álló „vörös blokk” összesen 84 mandátumot szerzett, a jobboldali „kék blokk” 77-et, de egyik sem érte el a 90 mandátumot, amely a többséghez szükséges.

A mindössze 14 képviselői helyet birtokló centrista Mérsékelt Párt ezzel királycsináló szerepbe kerülhet, és minden tekintet a párt vezetőjére, Lars Løkke Rasmussen volt miniszterelnökre szegeződik. (BBC, MTI)