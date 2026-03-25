Mindkét lift elromlott a Semmelweis bőrklinikáján

Mindkét lift elromlott a budapesti Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának hatemeletes épületében. Az egyetem kommunikációs igazgatósága azt írta a Telexnek, hogy a liftek megjavításáig a kórház két beteghordója szállítja a mozgáskorlátozott betegeket.

A VIII. kerületi klinikán két lift van a betegek számára. A nagyobbik lift március 13-án romlott el, a javításához pedig külföldről kell alkatrészeket hozni, ami több hétig is eltarthat. A kisebbik lift ezen a héten romlott el, javításán jelenleg is dolgoznak. A kórház szerint napokon belül befejeződik a munka.

A klinika azt írta, ahol megoldható volt, a betegellátást a földszintre helyezték át ideiglenesen.