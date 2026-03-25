Rekordot döntött a külképviseleteken szavazók száma

Csaknem 66 ezer magyart vettek eddig külképviseleti névjegyzékbe, ami rekord. Itt azokról a külföldön lévő magyarokról van szó, akiknek van magyarországi lakcímük, így egyéni jelöltre és listára is szavazhatnak az arra kijelölt helyeken.

Négy évvel ezelőtt összesen 65480-an regisztráltak a külképviseleti névjegyzékbe - hívta fel a figyelmet a Political Capital. Még 8 napig lehet regisztrálni, és a PC azt sem tartja kizártnak, hogy a szám elérheti a 100 ezret. Négy éve a regisztráltak 90 százaléka el is ment szavazni, idén is hasonló arány lehet.

Míg a levélszavazat a Fidesznek hozhat plusz mandátumot, addig a külképviseleteken leadott voksok hagyományosan az ellenzéknek kedveznek. (A Tisza komolyan kampányol is azért, hogy minél többen regisztráljanak, és dolgoznak a szervezésen is.)

A külképviseleten szavazók voksait a 151 nagykövetségről és konzulátusról szállítják haza, és bekeverik azokat a 106 egyéni választókerület egy-egy meg nem számolt szavazókörének szavazatai közé (azért kell így csinálni, hogy akkor is titkos maradjon a választás, ha csak egy ember szavazott az adott külképvisleten). Ebbe kerül az átjelentkezéssel szavazók voksa is.

A Political Capital szerint ezeket a szavazatokat április 18-án szombaton összesítik, így ha szoros lesz a végeredmény - és több szoros választókerület lesz -, akkor könnyen lehet, hogy addig nem is lehet majd tudni, ki nyerte meg a választást.