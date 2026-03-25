Trump béketervet küldött, egy iráni alezredes kigúnyolta

Optimizmust keltett a piacon, hogy a hírek szerint Donald Trump küldött egy 15 pontból álló béketervet Iránnak, a Brent hordónkénti ára csaknem 6 százalékkal, 98,3 dollárra esett vissza.

Az egyik izraeli média forrásai szerint az Egyesült Államok egy hónapos tűzszünetet kér a béketerv megvitatására. Szintén izraeli médiainformáció, hogy a tervben szerepel Irán nukleáris programjának felszámolása, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása, és a Hezbollahhoz hasonló csoportok támogatásának beszüntetése.

A Reuters arról ír, hogy Irán katonai vezetése elutasítja Trump tárgyalási szándékát. Egy iráni alezredes gúnyolódott a tűzszüneti megállapodásra irányuló kísérleteken, mondván, az amerikaiak valójában csak magukkal tárgyalnak. (Az egyébként gyengíti Trump állításait a sikeres béketárgyalásokról, hogy jóváhagyta a 82. légideszant-hadosztály több mint ezer katonájának a Közel-Keletre küldését.) Az izraeli és iráni légicsapások is folytatódnak.

Közben Teherán azt közölte az ENSZ Biztonsági Tanácsával és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, ha egyeztetnek az iráni hatóságokkal. A szoros lezárása nem csak az olaj miatt kritikus, a műtrágyaellátásban is zavarokat okozhat, ugyanis a világ műtrágyájának harmada a szoroson halad át. A Kereskedelmi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy a szoros lezárása miatt bekövetkező zavarok élelmiszerhiányt és magas árakat okoznak. (Reuters, Guardian)