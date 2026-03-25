Trump megmondta a magyaroknak, mi a teendő: „MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA”

Az amerikai elnök ismételten kiállt Orbán Viktor mellett, ezúttal egy szabályos endorsement, vagyis választási ajánlás formájában, amelyet szokásához híven sajátos szózuhatagként zúdított a Truth Social közönségére.

„Magyarország: MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM HAGYJA CSERBEN MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. VÉGIG MELLETTE ÁLLOK!”

Trump kifejtette továbbá, hogy „Viktor keményen dolgozik Magyarország Védelméért, a Gazdaság Fellendítéséért, Munkahelyek Teremtéséért, a Kereskedelem Előmozdításáért, az Illegális Bevándorlás Megállításáért, valamint a Törvényesség és a Rend Biztosításáért! A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az én Kormányzásom alatt új szintre emelkedtek, nagyrészt Orbán Miniszterelnöknek köszönhetően. Alig várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy Országaink tovább haladhassanak a SIKER és együttműködés felé vezető csodálatos úton. Büszkén AJÁNLOTTAM 2022-ben Viktort újraválasztásra, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most is megtehetem.”

Kedden arról írtunk elemző cikket, hogy „a világ nem csak figyelni fog a 2026-os magyar választásra, hanem tenni is fog azért, hogy azon neki tetsző eredmény szülessen. Ki-ki a saját kulturális szintjén. Így tesz az Orbán Viktort támogató Benjamin Netanjahu és Donald Trump, de így tesznek az oroszok is, akiknek olyan hasznos a nyugati szövetségi rendszert az érdekükben bomlasztó magyar kormány.” A nyugati vezetők ennél visszafogottabbak, nem küldik nyíltan Orbánra szavazni a magyarokat, de egyértelmű, hogy sokan tartják fontosnak és kívánatosnak Orbán Viktor leváltását.

Trump egyértelmű kiállása nem meglepő, és alighanem el is marad attól, amit Orbán Viktor szeretett volna, hiszen februárban még arról beszélt, hogy Trump tartozik a magyaroknak azzal, hogy idejön.