Trump támogatottsága benézett Joe Biden valaha mért legalacsonyabb népszerűségi mutatója alá

Donald Trump támogatottsága 36 százalékra csökkent, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy visszatért a Fehér Házba – derül ki a Reuters/Ipsos legfrissebb felméréséből. Egy héttel korábban még 40 százalékon állt. A visszaesés mögött főként az üzemanyagárak emelkedése és az Irán elleni háborúval szembeni erősödő társadalmi elutasítás áll.

A négynapos kutatás szerint az amerikaiak különösen a gazdaság és a megélhetési költségek kezelése miatt fordulnak el az elnöktől. Mindössze 25 százalék elégedett azzal, ahogy Trump a drágulást kezeli, miközben ez a téma kulcsszerepet játszott a 2024-es kampányában.

A gazdaság megítélése is mélyponton van: csak 29 százalék támogatja Trump gazdaságpolitikáját. Ez nemcsak a mostani ciklusban rekordalacsony, hanem még Joe Biden legrosszabb gazdasági mutatóinál is gyengébb.

A választók korábban éppen a megélhetési költségek emelkedése miatt fordultak el Bidentől, Trump pedig erre ígért megoldást a „gazdaság felvirágoztatásával”.

Közben az iráni háború is egyre inkább visszaüt. Az amerikaiak 61 százaléka ellenzi a csapásokat, és csak 35 százalék támogatja őket, ami romlás az egy héttel korábbi adatokhoz képest. A konfliktus ráadásul közvetlen gazdasági hatással is jár: a benzin ára a háború kezdete óta átlagosan körülbelül egy dollárral nőtt gallononként, részben a közel-keleti olajszállítások visszaesése miatt.

A hosszabb távú kilátásokat is borúsan látják: a megkérdezettek 46 százaléka szerint a háború inkább rontja Amerika biztonságát, és csak 26 százalék gondolja ennek az ellenkezőjét.

A gazdasági hangulat általánosan is negatív: az amerikaiak 63 százaléka gyengének tartja a gazdaságot. Ez még a republikánus szavazók 40 százalékára is igaz, miközben a függetlenek kétharmada és a demokraták több mint négyötöde is így látja a helyzetet.

Trump helyzete ugyanakkor nem minden fronton romlik.

A republikánus táborban továbbra is stabil a támogatottsága: csak minden ötödik párttársa elégedetlen vele. Ugyanakkor a megélhetési költségek kezelése miatt nő az elégedetlenség a saját oldalán is, egy hét alatt 27-ről 34 százalékra.

Érdekesség, hogy Trump gyengülése nem hozott automatikus erősödést a demokratáknak. A választók 38 százaléka továbbra is a republikánusokat tartja jobb gazdaságkezelőnek, míg 34 százalék a demokratákat. A republikánusok előnyben vannak a bevándorlás és a bűnözés kérdésében is, miközben a demokraták az egészségügyben és a nők jogai terén erősebbek.

Elemzők szerint ez lehetőséget adhat a demokratáknak a novemberi időközi választások előtt, ha képesek olyan témákra fókuszálni, amelyek hagyományosan inkább republikánus terepnek számítanak, például a gazdaságra vagy a nemzetbiztonságra.

Közben a háború is eszkalálódhat: bár Trump az elmúlt napokban a konfliktus gyors lezárását lebegtette meg, Irán ezt vitatja, és a Reuters szerint az Egyesült Államok több ezer új katonát készül a Közel-Keletre vezényelni.

A felmérés online készült, 1272 amerikai felnőtt megkérdezésével, a hibahatár 3 százalékpont.