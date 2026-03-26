24.hu: munkaidőben gyűjtöttek aláírásokat állami alkalmazottak az esztergomi fideszes jelöltnek

Az Esztergomi Járási Hivatal négy kormánytisztviselője március 9-én hivatali autóval ment támogató aláírásokat gyűjteni Erős Gábor fideszes országgyűlési képviselőnek – írja a 24.hu.

A lap több fotót is kapott. Ezeken látható, hogy a tisztviselők kezében mappa van, sőt egyes képeken Erős Gábor neve, valamint a „Fidesz – a biztos választás” szlogen is olvasható. A lap megismerte a négy kormánytisztviselő közül kettő jelenléti ívét is, amik szerint mindketten a hivatalban dolgoztak aznap.

A 24.hu megkereste a járási hivatal felettes szervét, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, amely közölte: az érintett munkatársak az adott időpontban szabadságon voltak, egyikük pedig szabályosan, magáncélra használta a hivatali autót saját költségén. Hangsúlyozták, sem a járási hivatal, sem a kormányhivatal vezetése nem adott utasítást pártpolitikai tevékenységre – ugyanakkor a kért útnyilvántartást nem küldték meg. A lap újra rákérdezett, de erre sem kapott választ, sőt a két jelenléti ív a második megkeresés után már nem volt megtalálható a többi dolgozó dokumentumai között.

Erős Gábor, Esztergom és térsége fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

„Nem akarom elhinni, hogy munkaidőben valaki ilyet csinál”

– mondta a lapnak Erős Gábor, hozzátéve, nem tudott a történtekről, tájékozódnia kell. Az ügy azért is érdekes, mert a munkaidőben kifejtett kampánytevékenységet, így az aláírásgyűjtést tiltják a törvények. A kormányhivatali alkalmazottak esetében ezt nem egyetlen jogszabály tiltja, hanem több törvény együtt határozza meg, hogy mit tehet és mit nem egy kormánytisztviselő. A jogszabályok politikai semlegességet követelnek meg tőlük, és tiltják, hogy a munkájukat politikai érdekek szolgálatába állítsák.