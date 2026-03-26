A fideszes Pócs János a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolttal forgatott közös videót

POLITIKA
Balról jobbra: Tóth Roland (Narancskommandó) influenszer, Pócs János (Fidesz) parlamenti képviselő, Pócs János Magyar Péter-bábuja és Bede Zsolt (Vadhajtások) náci troll
Forrás: Tóth Roland/Facebook

Sok szálon kötődik a Fideszhez a Vadhajtások arca, Bede Zsolt:

  • Tavaly közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n.
  • Korábban fideszes rendezvényen szólalt fel.
  • Kubatov Gáborral is jóban van, a Fidesz alelnöke az idei Békemeneten is megosztott az egyeztetésükről egy videót.
  • Amikor szeptemberben Bayer Zsolt tüntetésén Bede Zsolt odament basztatni a Telexet, a megafonos Apáti Bence vezette el onnan az egyre kínosabbá váló „Zsoltit”.
  • Több fideszes képviselő és a kormánypárti média is szimpatizál a kormányellenes tüntetőket és újságírókat pedofilozó és veréssel fenyegető Vadhajtásokkal.
  • A Pesti Srácok és a néhai 888 Bedét jobboldali tudósítóként emlegette, a Pesti TV stúdiójába is meghívták, az Origo a Vadhajtásokra hivatkozva szemlézett még egy HVG-s Fekete-Győr András-interjút is, Bayer Zsolt pedig a tévéműsorában arról beszélt, amikor bemutatta Bedét, hogy „imádom a palit”, és „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.
Kubatov Gábor és Bede Zsolt a 2024-es Békemeneten
Fotó: Kristóf Balázs/444

Az egyik októberi Kormányinfón meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni:

Forrás

Azután a Kormányinfó után az utcán megtalált Bede Zsolt, és lesből megpróbált leköpni egy rágóval, de nem sikerült, mert elhajoltam, aztán fenyegetőzött, én meg az ő stílusában válaszolva elküldtem onnan, ami annyira jól sikerült, hogy később nem merte megosztani az elfuserált zaklatási kísérletét rögzítő videóját. Egyébként azt kifogásolta, hogy arról a fotóról kérdeztem a minisztert, amin Bede Zsolt a kisfiával együtt karlendít egy horogkeresztes zászló előtt:

Forrás: Zsúrpubi/Facebook

Nem ez volt az első eset, hogy a rasszista, antiszemita Vadhajtások megfenyegetett minket. Egy 2019-es cikkben zsidózva ígérték a 444 kiirtását, többek között azt írva, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. A feljelentés után a rendőrség öt év nyomozás után sem találta meg az elkövetőt. Az ügyészség szerint a rendőrség mindent jól csinált, és közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

A Fidesz–KDNP-kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, ehhez képest Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a múlt hét végén a náci Bede Zsolttal együtt bohóckodott a – Bede Zsolt szellemi és erkölcsi szintjén lévő – narancskommandós Tóth Roland videójában, amiben az újrainduló fideszes jelölt Magyar Péter-bábuját alázták:

Kapcsolódó cikkek

Orbán szerint biztosan Magyarországon vannak ma Európában a legnagyobb biztonságban a zsidó közösségek

Herczeg Márk

Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)

Herczeg Márk
POLITIKA

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

„Mocskos n****r banánzabáló fekete szarok”

A kormánymédia kedvenc trollja kommentálja az amerikai eseményeket. Korábban arról panaszkodott, hogy rasszistának nevezik.

Herczeg Márk
POLITIKA

Orbán rettegtetett, Magyar esküt tett – ilyen volt a március 15-i fideszes Békemenet és tiszás Nemzeti menet

28 nappal a választás előtt erőt demonstráltak a pártok.

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

A Békemenet nagy egymásra találása: Kubatov Gábor és Bede Zsolt

A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
barátság

Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.

Molnár Kristóf
ÉLET

A tahóterror emberi megtestesülése: Tóth Roland, a „jóképű fideszes csávó”, aki taktikai mellényben szólítja fel távozásra az Európai Bizottság elnökét

A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Orbán Viktor az Ultras Liberi vezetőjével pózolt egy fotóhoz

A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.

Herczeg Márk
futball

A rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon

Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.

Herczeg Márk
vélemény

Az ügyészség szerint a rendőrség, ami azt se tudta kideríteni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött, mindent jól csinált

Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

Herczeg Márk
bűnügy

Tüntetőket fenyeget veréssel, ellenzékiekkel balhézik a NER új kedvenc újságírója

A fideszes lapok rendszeresen futtatják a Vadhajtások.hu újságírójaként a folyamatosan balhézó Bede Zsolt ex-fociultrát, Bayer Zsolt pedig azt mondta: „imádom a palit”, „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.

Herczeg Márk
Média

Elkerült buzizás, szeretetbeszéd és Bede Zsolt két keze az állami pikniken

Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.

Bódog Bálint
belföld

A Kormányinfón megkérdeztem, mit keresett a náci Bede Zsolt a Digitális Polgári Körök arénashow-ján, erre egy órán belül odajött az utcán baszogatni

Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.

Herczeg Márk
POLITIKA

„Ezért ne sajnáld az indexes szemétládákat”

Tíz cím Boldog István kedvenc újságjából.

Ács Dániel
media