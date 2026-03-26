A Kutyapárt listavezetője egyik jelöltjüket se fogja megkérni arra, hogy lépjen vissza

A Kontroll műsorában beszélgetett Nagy Dávid, a Kutyapárt listavezetője és Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője. Már éppen véget ért volna az adás, amikor a műsorvezető levezető szövegébe Bedő Dávid közbevágott. Azt kérdezte, lehet-e még egy kérdés, majd Nagy Dávidhoz fordult.
Bedő megkérdezte a kutyapártost, hogy jól tudja-e, hogy van még 77-78 jelöltjük, mire Nagy azt felelte cuccai pakolászása közben, hogy „persze”. Bedő azzal folytatta, hogy szerinte nincs esélye a Kutyapártnak bekerülni a parlamentbe, de „ha Nagy ragaszkodik ehhez”, akkor nem tennék-e azt meg, hogy annyi jelöltet léptetnek vissza, hogy az országos lista még meglehessen?
Nagy erre azt válaszolta, hogy egy olyan helyzetben:
akkor Nagy senkit nem fog megkérni arra, hogy lépjen vissza, „mert ez a csapat nem a pénzért dolgozik”.
„Abban a helyzetben, amikor ez az egyetlen nem megélhetési párt Magyarországon, ahol nem lehet megélni, és mindenki másodállást vállal, senki ne várja azt, hogy az elveinkből egy grammot is feladjunk” - mondta Nagy.