A MÚOSZ tiltakozik a Panyi Szabolcs elleni kémvádak miatt

„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe. A MÚOSZ kiáll Panyi Szabolcs – s minden tényfeltáró újságíró mellett – és minden segítséget megad ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja” - olvasható a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) csütörtöki közelményében.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter kémkedéssel vádolta meg Panyi Szabolcs tényfeltáró újságírót a közmédia reggeli műsorában. Panyi cáfolta a kémvádakat, majd két igen súlyos gyanút is megfogalmazott friss Facebook-posztjában. Arról, hogy lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót, itt írtunk bővebben.

Panyi Szabolcs Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

A MÚOSZ azt írja, hogy fantasztikus újságírói teljesítmény, amit Panyi az orosz befolyás és a Direkt 36 a politikai nyomásgyakorlás kapcsán feltárt, azonban nem csak az a baj, hogy kémkedéssel vádolnak meg egy újságírót, hanem az is, hogy vizsgálatot sem indítanak a feltárt jogsértések kapcsán.