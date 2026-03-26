A MÚOSZ tiltakozik a Panyi Szabolcs elleni kémvádak miatt

„A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tiltakozik azon kormányzati lépés ellen, melyben kémkedéssel gyanúsítanak egy tényfeltáró újságírót. A hatalom ahelyett, hogy alaposan kivizsgálná az ügy részleteit, Panyi Szabolcsot küldené börtönbe. A MÚOSZ kiáll Panyi Szabolcs – s minden tényfeltáró újságíró mellett – és minden segítséget megad ahhoz, hogy igazát érvényesíteni tudja” - olvasható a Magyar Újságírók Szövetségének (MÚOSZ) csütörtöki közelményében.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter kémkedéssel vádolta meg Panyi Szabolcs tényfeltáró újságírót a közmédia reggeli műsorában. Panyi cáfolta a kémvádakat, majd két igen súlyos gyanút is megfogalmazott friss Facebook-posztjában. Arról, hogy lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót, itt írtunk bővebben.
A MÚOSZ azt írja, hogy fantasztikus újságírói teljesítmény, amit Panyi az orosz befolyás és a Direkt 36 a politikai nyomásgyakorlás kapcsán feltárt, azonban nem csak az a baj, hogy kémkedéssel vádolnak meg egy újságírót, hanem az is, hogy vizsgálatot sem indítanak a feltárt jogsértések kapcsán.
„A MÚOSZ büszke a tényfeltáró újságírók teljesítményére, egyben felhívja a nyilvánosság figyelmét a kormány elfogadhatatlan reakciójára – visszaéléseket leleplező újságírót börtönözne be -, ami ellen minden fórumon tiltakozni kell!” - írják.
Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.
Ez már nem egyszerűen hazugság, hanem valami új kategória.