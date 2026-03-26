Buda Péter: Ha az elhangzottak igazak, akkor a kormánynak azonnal le kellene mondania egy demokráciában

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kormánynak azonnal távoznia kéne ha igaz, amit a Direkt36 írt a tiszás informatikusok elleni akcióról, mondja Buda Péter nemzetbiztonsági elemző. A kormány részéről viszont eddig semmilyen cáfolat nem hangzott el az üggyel kapcsolatban. A kormányoldal és a szolgálatok az ukrán kémvád narratíváját építik, a kormányinfón Gulyás Gergely is arról beszélt, két lebukott kémről van szó. A volt nemzetbiztonsági főtisztet annak kapcsán kerestük meg, hogy az elmúlt hetekben teljesen szokatlan módon megszaporodtak, és nyilvánosságra kerültek olyan akciók, melyek egyértelműen titkosszolgálati hátterűek. Mindezek okairól és következményeiről kérdeztük a volt nemzetbiztonsági főtisztet.

A legfontosabb események az elmúlt hetekből, röviden:

  • A Direkt36 részletesen írt arról az ügyről, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) nyomására a Tisza két informatikusa ellen indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Az eredeti pedofilvád hamisnak bizonyult, de aztán kiderült hogy rejtélyes ismeretlenek arra próbáltak rávenni a Tiszának akkor illetve korábban dolgozó informatikusokat, hogy adjanak nekik hozzáférést a párt rendszerihez. Az AH a teljes nyomozás alatt megpróbálta befolyásolni az NNI-t, az ügy tele van meglehetősen furcsa és szokatlan elemekkel, kapcsolódnak hozzá Vogel Evelin hangfelvételei és a tavalyi tiszás adatszivárgás is. Az NNI egyik kiemelt nyomozója, Szabó Bence százados a nevét, arcát vállalva részletesen mesélt az ügyről, ő azt feltételezi, a titkosszolgálati akció célja az ellenzéki párt bedöntése lehetett.
  • Közben több nyugati lap arról írt, hogy az orosz titkosszolgálatok aktívan befolyásolják a 2026-os magyar választást. A brit Financial Times azt írta, dezinformációs kampányt folytat a Kreml, a cél Orbán hatalomban tartása. A VSquare szerint több orosz titkosszolga már egy ideje Budapestről dolgozik ezen. A Washington Post pedig az közölte, az orosz hírszerzés egy Orbán elleni merényletet javasolt, mert az megváltoztatná a kampány irányát.
  • Végigfutott a kormánysajtón egy titokban rögzített hangfelvétel, melyen Panyi Szabolcs újságíró beszélget egy forrásával. A beszélgetés alapja, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen telefonál Szergej Lavrov orosz külügyminiszerrel, akivel titkos EU-s és NATO adatokat is megoszt. Ezeket a beszélgetéseket nyugati országok szolgálatai hallgatták le.
  • A kormánypárti félnyilvánosságban továbbra is lebegtetnek egy, a Tisza vezető politikusaihoz köthető drogvádat: a Radnai Márk nevét viselő honlapon továbbra is csak egy üres szoba látható, de Magyar Péter korábban arról beszélt, a lakásban kábítószernek kinéző anyag volt, amihez ő nem nyúlt. A rendőrség már nyomoz az ügyben drogbirtoklás gyanújával. Közben egy névtelen Facebook-oldal Radnainak tulajdonított hangfelvételeket publikál, melyeken úgy tűnik, mintha a Tisza alelnöke drogfogyasztásról beszélne. Ennyi is elég ahhoz, hogy a Fidesz vezető politikusai „drogos tiszásokon” viccelődjenek, és maga a miniszterelnök is drogfogyasztással vádolja Radnait.

Csak az utóbbi hetekben több olyan esemény került nyilvánosságra, melyek a választást is alapvetően befolyásolhatják és minden jel szerint titkosszolgálati hátterűek. Lehallgatások, a Tisza informatikusai elleni nyomozás, orosz beavatkozásról szóló hírek. Mi az oka ennek a szokatlan aktivitásnak?

Ezek egy része valóban új jelenség, amelyek kifejezetten a választásokra lettek időzítve. Amit az elmúlt napokban látunk, nyilvánvalóan összekapcsolódik azzal, hogy a kampány utolsó szakaszába érkeztünk, és a legfrissebb közvéleménykutatások nem kedvezők a kormánynak. (A Medián legfrissebb felmérése alapján kétharmados többsége lenne a Tiszának – KAÁ.) Ugyanakkor nyilvánvalóan nem véletlenül a választásokra időzítve került publikálásra a Direkt36 oknyomozó anyaga sem. Az orosz beavatkozás veszélyéről pedig régóta beszélünk, hiszen voltak ennek egyértelmű jelei már korábban is. Én például 2023-ban hívtam fel arra a figyelemet épp a 444-en, hogy komolyan kell számolnunk a jövőben az orosz hamis zászlós műveletek erősödésével. Szerintem sokan nem vették komolyan ezeknek a műveleteknek a veszélyét. Most látszik, hogy mégis komolyan kellett volna venni, mert látható volt, hogy ide fog kifutni, ha az eredmény nem kedvező a kormánypártoknak.

Fotó: Németh Dániel/444

Melyik akció mögött lehet orosz beavatkozást gyanítani?

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 belföld Buda Péter nemzetbiztonság lehallgatás Alkotmányvédelmi Hivatal titkosszolgálat választás 2026 lehallgatási botrány orosz beavatkozás nemzeti nyomozó iroda
