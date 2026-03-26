Buda Péter: Ha az elhangzottak igazak, akkor a kormánynak azonnal le kellene mondania egy demokráciában

A kormánynak azonnal távoznia kéne ha igaz, amit a Direkt36 írt a tiszás informatikusok elleni akcióról, mondja Buda Péter nemzetbiztonsági elemző. A kormány részéről viszont eddig semmilyen cáfolat nem hangzott el az üggyel kapcsolatban. A kormányoldal és a szolgálatok az ukrán kémvád narratíváját építik, a kormányinfón Gulyás Gergely is arról beszélt, két lebukott kémről van szó. A volt nemzetbiztonsági főtisztet annak kapcsán kerestük meg, hogy az elmúlt hetekben teljesen szokatlan módon megszaporodtak, és nyilvánosságra kerültek olyan akciók, melyek egyértelműen titkosszolgálati hátterűek. Mindezek okairól és következményeiről kérdeztük a volt nemzetbiztonsági főtisztet.

A legfontosabb események az elmúlt hetekből, röviden:

Csak az utóbbi hetekben több olyan esemény került nyilvánosságra, melyek a választást is alapvetően befolyásolhatják és minden jel szerint titkosszolgálati hátterűek. Lehallgatások, a Tisza informatikusai elleni nyomozás, orosz beavatkozásról szóló hírek. Mi az oka ennek a szokatlan aktivitásnak?

Ezek egy része valóban új jelenség, amelyek kifejezetten a választásokra lettek időzítve. Amit az elmúlt napokban látunk, nyilvánvalóan összekapcsolódik azzal, hogy a kampány utolsó szakaszába érkeztünk, és a legfrissebb közvéleménykutatások nem kedvezők a kormánynak. (A Medián legfrissebb felmérése alapján kétharmados többsége lenne a Tiszának – KAÁ.) Ugyanakkor nyilvánvalóan nem véletlenül a választásokra időzítve került publikálásra a Direkt36 oknyomozó anyaga sem. Az orosz beavatkozás veszélyéről pedig régóta beszélünk, hiszen voltak ennek egyértelmű jelei már korábban is. Én például 2023-ban hívtam fel arra a figyelemet épp a 444-en, hogy komolyan kell számolnunk a jövőben az orosz hamis zászlós műveletek erősödésével. Szerintem sokan nem vették komolyan ezeknek a műveleteknek a veszélyét. Most látszik, hogy mégis komolyan kellett volna venni, mert látható volt, hogy ide fog kifutni, ha az eredmény nem kedvező a kormánypártoknak.

Fotó: Németh Dániel/444

Melyik akció mögött lehet orosz beavatkozást gyanítani?