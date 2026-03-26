Csaknem kiürítették a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számláját, az összeg Mészáros Lőrinc számlájára ment

3,39 milliárd forintot utaltak át szerdán a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 52 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Az adatot forrásunk hitelt érdemlően bizonyította, az azonban nem derül ki, hogy milyen jogcímen utaltatta át magán számlájára az összeget a leggazdagabb magyar. Az ügyben kérdéseket küldtünk Mészáros Lőrinc cégcsoportjának, ha válaszolnak, a cikket frissítjük. (A V-Híd Vagyonkezelő Zrt.-ből az elmúlt években rendszeresen vett ki osztalékot Mészáros. Tavaly a 2024-es adózott nyereséggel pontosan megegyező összeget, 4 032 908 000 forintot. Tavalyelőtt az 5,7 milliárdos adózott eredményből 3,6 milliárdot. Az osztalékokról ugyanakkor mindkét esetben csak május közepén-végén döntött. Az, hogy a mostani összeg osztalék volt-e vagy sem, majd a május végéig leadandó beszámolóból derül ki.)

Mészáros Lőrinc távozik a V-Híd Hermina úti központjából. Fotó: Kristóf Balázs/444

A teljes V-Híd Csoport a Mészáros birodalom „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás. A magyar építőiparban még soha nem láttunk akkora nyereséget, mint amekkorát 2023-ban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. összehozott. Akkor a közel 51 milliárdos profitot egy az egyben ki is vette a cégből a felcsúti milliárdos.

A siker ellenére a cég a saját alvállalkozóival nagyon rosszul bánt. Tavaly nyáron írtuk meg, hogy a V-Híd esetében a késedelmes szerződéskötés és a kifizetések halasztása, tartozások felhalmozása az alvállalkozók felé régóta részei a működésnek. Miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot 2024-ben is, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik.