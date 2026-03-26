„Fejlődési rendellenességnek” nevezte a homoszexualitást, megbírságolták a finn képviselőt

Bűnösnek találta és pénzbírsággal sújtotta Paivi Räsänen parlamenti képviselőt a finn Legfelsőbb Bíróság, miután „fejlődési rendellenességnek” nevezte a homoszexualitást – írja a Reuters. A bíróság ítélete alapján így a kereszténydemokrata párt képviselőjéről kimondható, hogy felelős egy társadalmi csoport elleni uszításért.

Fotó: HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP

Az ügy alapja, hogy Räsänen egy 2019-es közösségi médiás bejegyzésében és egy 2020-as weboldalán azt állította: tudományosan bizonyított, hogy a homoszexualitás fejlődési rendellenesség. Az ügy kapcsán indult per során a kereszténydemokrata képviselőt végig támogatta az Alliance Defending Freedom nevű amerikai konzervatív jogvédő szervezet, ami a szólásszabadságért kampányol, és az ügyét példaként használta arra az állítására, hogy „Európa cenzúrázza a világot”.

A bíróság végül 1800 euró, azaz nagyjából 700 000 forintnak megfelelő összeg megfizetésére kötelezte. Ugyanis mint írták, a „Legfelsőbb Bíróság úgy ítéli meg, hogy … Räsänennek tisztában kellett lennie azzal, hogy az az állítás, miszerint a homoszexualitás a pszichoszexuális fejlődés zavara, a jelenlegi orvosi álláspont szerint téves”. A bíróság az ítéletet 3–2 arányban hozta meg. Az orvos végzettségű politikus „sokkolónak” nevezte a döntést, és újságíróknak azt mondta, fontolóra veszi, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.

A finn kormány több minisztere – Räsänen pártjából, valamint a nacionalista Finnek Pártjából – azonnal a szólásszabadság védelmére és jogszabályi változtatásokra szólított fel. „Az uszításról szóló törvényt módosítani kell” – mondta Ville Tavio külkereskedelmi és fejlesztési miniszter (Finnek Pártja), aki maga is vallásos keresztény. A Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor felmentette Räsänent egy másik vádpont alól, ami egy bibliai idézetet tartalmazó képre vonatkozott. Ezt a képet 2019-ben osztotta meg a közösségi médiában, és a homoszexuális kapcsolatok elítéléséről szólt.

Februárban az amerikai Képviselőház republikánus tagjai meghívták Räsänent Washingtonba, hogy az Igazságügyi Bizottság előtt beszéljen az ügyéről egy „Európa fenyegetése az amerikai szólásszabadságra és innovációra” című meghallgatáson.