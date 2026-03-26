Gulyás Gergely szerint a kettős kémügy az igazi Watergate

Csütörtök van, mi más lenne, mint Kormányinfó?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jó szokásához híven tájékoztatta az érdeklődőket arról, mi mindenről esett szó a szerdai kormányülésen. Nem volt hosszú a lista:

„A kormány tegnap szembesült azzal, hogy a hírek ma leginkább a kémekről szólnak, sajnálatos módon egyre több ukrán kém bukik le” - lepte meg a híreken meglepődő kormány képével nézőit Gulyás, majd előbb a Direkt36-os Panyi Szabolcsról (aki ellen kémkedés miatt feljelentést is tettek, mint kiderült), utóbb a „Tisza két informatikusáról” beszélt. Már előre rögzítette, hogy „a titkosszolgálat kötelezettsége, hogy a kémeket kövesse, bárhol, bármilyen tevékenységet végeznek”, illetve hogy a „kiugrott rendőrtiszt” (vagyis Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa) „egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra”. Gulyás szerint Szabó már a kihallgatása során elismerte, hogy tisztában van vele, hogy azzal, hogy ezeket a részleteket nyilvánosságra hozta, bűncselekményt követett el (hivatali visszaélésről beszélt Gulyás). Végezetül még egyszer hangsúlyozta, hogy „a kémtevékenység egy idege állam beavatkozási kísérlete”, és felszólította Zelenszkijt és az ukránokat, hogy ezt fejezzék be. A kormányülés másik fontos pontja az Otthon Start program volt, ami a „rendszerváltozás óta a legsikeresebb otthonteremtési program”, ennek megfelelően hosszasan sorolta is az érdemeit.

Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő ragadta magához a szót, és tájékoztatásul közölte 7 perc 44 másodpercben, hogy ki mindenki kapott támogatást beruházásra és fejlesztésre a kormánytól. Majd gyorsan közölte, hogy az újságírók csak 11:30-ig kérdezhetnek (ekkor már 10 óra 25 perc tájékán jártunk), ezért arra kérte a kollégákat, hogy legyenek egymásra tekintettel.

„Köztévé, Ildikó” - szólította fel elsőként Csuhaj Ildikót Vitályos, akinek ezek után rögtön az első kérdése másfél percig tartott.

Csuhaj kérdéseire Gulyás el tudta mondani még egyszer, jóval hosszabban kifejtve ugyanazt, amit kezdésként mondott az ún. „kémügyekről”, de aztán arra is lehetőséget kapott a miniszter,

hogy kicsit még beszélhessen a kormányzati lakástámogatási programról (minden szuper, ha marad a Fidesz-kormány, lehet még jobb is),

arról, hogy mit gondol a Medián tegnap közzétett közvélemény-kutatási adatairól („a Medián nem mér, hanem rajzol”),

elmondhatta a véleményét arról, hogy Lázár János udvarol a Mi Hazánknak („mi mindig szívesen működünk együtt mindenkivel, ha a kormányzati célokkal egyetért”, de egyedül terveznek kormányt alakítani),

és arról is, hogy a Tisza visszaállítaná a kötelező sorkatonai szolgálat alapkiképzését (a Fidesz-kormány ezt ellenzi).

A rendelkezésre álló nagyjából 65 percből Csuhaj több mint 10 percet használt el.

A köztévé után az M1 Híradó (magyarán a köztévé) következett, természetesen szóba került a Barátság-kőolajvezeték elzárása, így Gulyás újfent elmondhatta, hogy a kőolajvezetéket a magyar választásokba való beavatkozásként zárták el az ukránok, de Magyarországnak is vannak eszközei arra, hogy nyomást gyakoroljon.

A Hír TV azt szerette volna megtudni, hogy egyedi eset volt-e a kémbotrány, ezt vizsgálják-e. Gulyás szerint két kémbotrány van, mind a kettő a Tiszához köthető, és nagyobbak is, mint a Watergate, ha már egyszer Magyar Péter folyton Watergate-et emleget (persze ő más irányba mutogat). Számíthatunk-e további lépésekre és értelmezhető-e befolyásolási kísérletként - kérdezte a riporter, Gulyás elismételte, hogy igen.

A Hír TV behozta a Radnai Márk állítólagos drogügyét, válaszában Gulyás csattanóként azzal viccelt, hogy nem érti, a Tisza Párt vezetője „miért egy alvásszakértővel csináltat drogtesztet”.

Az Index legviccesebb kérdése egyértelműen az volt, a Fidesz és a Mi hazánk között milyen hasonlóságok és különbözőségek vannak, Gulyás szerint hasonlóság, hogy a Mi Hazánk is szuverenista álláspontot képvisel különbség meg, hogy a Fidesz ugyan sokat kritizálja Brüsszelt, de mégis EU- és NATO-párti.

Hasonló mederben zakatoltak a kérdések, a Breuer Press ma nem Breuer Pétert küldte, cserébe a kéréseik az amerikai béketervtől egészen odáig terjedtek, milyen nyári turisztikai szezonra számít Gulyás miniszter („nagyon jóra”).

Az ATV-nek Gulyás azt mondta, nem beszélt személyesen Orbánnal arról, hogy a miniszterelnök a múlt héten marhaságnak titulálta a szavait, miután a 444 kérdésére múlt héten Gulyás azt mondta, megfontolnánk, hogy segítsünk Trumpnak a Hormuzi-szoros felszabadításában.

A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, mi a kormányzati álláspont azzal kapcsolatban, hogy a PDSZ kétórás figyelmeztető sztrájkot szervez a NOKS (nevelést-oktatást közvetlenül segítő) és egyéb munkavállalók béremeléséért, Gulyás szerint a NOKS-dolgozók bére alacsony, emelni kell, de a PDSZ szerinte egy olyan szakszervezet, „aminek érdemi tanári tagsága nincsen”.

A Magyar hírlap a kis benzinkutakért aggódott, Gulyás szerint nekik azzal segítenek, hogy a biztonsági kőolajkészlet felszabadításáról döntött a kormány, és ennek köszönhetően a kis kutak is hozzájutnak benzinhez, olyan áron, „ami a működőképességet még biztosítja”.

Érdemi kérdéseket a maradék szűk 10 percben az RTL tehetett már csak fel, az újságíró rá is mutatott a „kémügy” egyik érdekes pontjára, miszerint ha a Tisza Párt - a fideszes álláspont szerint - az ukránoknak dolgozik, miért építettek volna be fedetten informatikusokat a Tiszába az ukránok? Gulyás szerint az ukránok „informatikai szolgáltatást nyújtottak”. Na de fedetten? A miniszter szerint „hogy ki miről tudott, nem tudjuk”. Ennél bővebben ezt nem fejtette ki.

Arról, hogy Szijjártó Péter Szergej Lavrovval egyeztetett telefonon (ez nem újdonság), és a magyar külügyminiszter arra kérte orosz barátját kollégáját, hogy tolja meg Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási kampányát azzal, hogy meghívja Moszkvába, Gulyás azt mondta, ez nem beavatkozás volt egy másik ország szuverenitásába, illetve választásába, hanem diplomácia, mivel „a diplomácia természetes része két állam közti kapcsolat megteremtése”, és ezért ő ezt az eljárást „helyesnek” értékeli.

Tud-e a kormány arról, amit a 444 írt meg ma reggel, hogy a Matolcsy-klán konténerekkel hordja a családi vagyont Dubaiba? Kezdenek-e ezzel valamit?

Gulyás szerint ez a „nyomozati munkát végző hatóságok felelőssége”, és a kormány azt várja el, hogy „a lehető leggyorsabban, legalaposabban, legszigorúbban járjanak el”. Az RTL felvetette, hogy az ügy kirobbanása óta elég sok idő telt el, míg például Szabó Bencéhez egy nap alatt kiértek a hatóságok.

Gulyás szerint nem szép dolog a kettő között párhuzamot vonni, mert az NNI nyomozója Gulyás szerint elismerte, hogy bűncselekményt követett el, így ez egy „fekete-fehér ügy”, míg az MNB-botrány egy összetett gazdasági ügy, több 10 ezer oldalnyi anyaggal. (Szabó valójában nem ismert el semmit sem.)

A 444 a mai Kormányinfón nem kérdezhetett.