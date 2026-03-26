Gyilkos Mekk Elek: nem emelni, hanem húzni próbált a darujával, egy ember szörnyethalt

Egy kelet-magyarországi vállalkozó spórolásból emelés helyett húzni próbált egy nehéz gépet a darujával, ami szigorúan tilos és egy ember életébe került, mert a rakomány kilengett.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott fővállalkozóként szerződést kötött egy Füzesabony-közeli kis településen lévő telephely terménytisztító gépének kicserélésére. A szerződés értelmében a vádlott 2024 márciusában kezdte meg a gabonatisztító berendezés szétszerelését. Mivel a gép megemelésére is szükség volt, a fővállalkozó bevont egy alvállalkozót is.

A tisztítóberendezés cseréjét a vonatkozó előírások szerint csak úgy lehetett volna végrehajtani, hogy a tisztítóberendezés fölötti tetőszerkezetet előzetesen lebontják, a régi tisztítóberendezést az autódaruval leemelik, majd a helyére visszateszik az új gépet. A fővállalkozó azonban a tető megbontása nélkül, oldalirányban akarta kiemelni a berendezést. A fővállalkozó és a daruzási munkálatokkal megbízott alvállalkozó közösen megállapodott abban, hogy a tetőszerkezet megbontása nélkül végzik el a gépek cseréjét. Az alvállalkozó vádlottnak tudnia kellett, hogy daruval csak függőlegesen lehet terhet emelni, azzal oldalirányú teher húzása szigorúan tilos, mivel az a daru állékonyságát súlyosan veszélyezteti.

A sértett, aki a fővállalkozó munkavállalója volt, védőfelszerelés és biztonsági rögzítés

nélkül felment a gabonatisztító berendezés tetejére, miközben a gépet oldalirányban húzni kezdte az alvállalkozó. A művelet közben a tisztítóberendezés nagy sebességgel kifelé lendült közel 8 métert és a levegőbe emelkedett. A fővállalkozó kiáltott a sértettnek, aki már nem tudott átugrani a pódiumra, hanem a kilendülő tisztítóberendezésről próbált leugrani, azonban a levegőben mellkasával a kábelcsatornának csapódott, majd közel hat méter magasságból a betonra zuhant. A sértett másnap a kórházban meghalt.

A munkavégzés során a vádlottak több jogszabály rendelkezéseit – így az Emelőgép

Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, egyéni védőeszköz használatának minimális

követelményeiről szóló rendelet, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait – is megszegték.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség napokban benyújtott vádiratában halált okozó,

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt próbaidőre

felfüggesztett szabadságvesztés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt a

gabonatisztító gép cseréjét végző fővállalkozóként és a daruzási munkálatokkal megbízott alvállalkozóként eljáró vádlottakkal szemben.