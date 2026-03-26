Két olyan helyszíne is volt ma az országjárásoknak, ahol valóban összevethető az Orbánra és a Magyarra kíváncsiak száma

Tömegszámháború indult arról, hogy az országot járó Orbán Viktor vagy Magyar Péter vonz több érdeklődőt a színpadokhoz. Ebbe leginkább Orbán közösségimédiás stábja állt bele, különböző trükkökkel felturbózott fotópárokkal.

Volt, hogy Orbán napi egy fellépését nem Magyar aznapi többállomásos helyszínének legnagyobbjával hasonlították össze, hanem egy napközbenivel. (Magyar úgy építi fel az országjárását, hogy 4, most már 5 helyre megy, az esti állomás van nagyobb városban.)

Előfordult az is, hogy a fotópáron a település ugyanaz volt, de Orbánék egy jóval régebbi, még nem a felfokozott kampányhangulatban készült eseménnyel vetették össze, hanem mondjuk egy tavaly augusztusival vagy szeptemberivel. Így lehet, hogy természeti csodaként dúsan zöldellő fákat láthattak Orbán követői márciusban.

Pont ilyen volt Szentendre és Esztergom is.

De most egészen friss képeket lehet párba állítani. Magyar ugyanis ma elment Szentendrére, onnan pedig Esztergomba.

Orbán március 20-án volt Szentendrén, este. A Fő tér megtelt. Magyar ma délután volt ugyanazon a téren, tele volt a tér.

Orbán szerda este volt Esztergomban, Magyar egy nappal később, a helyszín ugyanaz, a Mindszenty hercegprímás tér.

Fent a Fidesz, lent a Tisza rendezvénye.

Ez itt az a fotó, amit az iskolaigazgató tiltása ellenére a katolikus iskola ablakából fotózott a miniszterelnök fotósa Esztergomban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/MTI/MTVA

Ez pedig Magyar rakta ki a saját rendezényükről.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Nem igazán azok az arányok jönnek ki, amit Orbán közösségi médiásai akarnak sugallni. De ettől még a számháború folytatódik. Orbán csütörtök este Törökszentmiklóson volt, ki is rakták a látványos fotót, párba állítva Magyar törökszentmiklósi rendezvényével. Ami március 4-én volt, az aznapi ötállomásos körút második állomásaként, délután fél kettőkor.