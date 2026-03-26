Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait

Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át – értesült több, egymástól független forrásból a 444.
A vagyontárgyak szállításával egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalatot bízott meg a volt jegybankelnök családja.
A vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába. Az ingóságok érkeztetésében értesüléseink szerint külföldi partner is részt vesz. Mivel nincs folyamatos vasúti kapcsolat Budapestről Dubajig, a konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig.
Forrásaink azt nem igazolták vissza, lezárult-e már a szállítmányozás, de az biztos, hogy hetekkel ezelőtt még folyamatban volt.
Kovács Petra álnévhez tartozó emailcímmel levelezett.
A jegybankelnök fiának haverjaihoz néhány éve érkeztek meg az első tízmilliós támogatások a jegybank környékéről. Ma már milliárdos MNB-megbízásokból gazdagodnak.
Eddig csak azt tudtuk, hogy a Számvevőszék vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
A volt jegybankelnök fia a Telex szerint 110–120 millió forintért veheti meg a lakást, a társasházban rooftop edzőterem, úszómedence és meditációs szoba is van.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.
Az autónak ugyanaz a rendszáma, mint annak a Porschénak volt, amit munkatársunk, Németh Dániel 2021 májusában Budapesten Matolcsyval együtt fotózott le.
