Korrupciós ügy miatt jelentek meg nyomozók a III. kerületi önkormányzathoz tartozó piacon

„A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az előtte folyamatban lévő korrupciós ügyben a közelmúltban nyomozati – köztük helyszíni – cselekményeket végzett a III. kerületben” – közölte a HVG megkeresésére az ügyészség.

A lap szerint a nyomozók március 13-án vonultak ki az önkormányzathoz tartozó békásmegyeri piachoz, és takarítási szerződésekkel kapcsolatban vizsgálódtak. A DK-s Kiss László polgármester által vezetett önkormányzat megerősítette a lapnak, hogy a takarítási szerződéseket kérték a nyomozók.

„Fontosnak tartjuk hozzátenni, hogy önkormányzatunk vezetése elfogadhatatlannak tartja az önkormányzatot érintő nyomozások folyamatos kiszivárogtatását a sajtónak. Ahol ilyen megeshet, az nem jogállam, hanem egy nyomásgyakorlásra, megfélemlítésre épülő rezsim. Kerületünk vezetése, valamint minden intézménye eddig is és a jövőben is tisztességesen jár el a hatóságokkal kapcsolatos kötelezettségeivel” – írták.

Az ügyészség tájékoztatásából az nem derült ki, hogy pontosan miért vizsgálódtak, és hogy ennek van-e köze a polgármester ügyéhez.