Krúbi és a Carson Coma egy része is fellép Puzsérék Rendszerbontó Nagykoncertjén

„A következő 13 előadó nevével immáron teljes a Rendszerbontó Nagykoncerten fellépők sora: Krúbi, Héra Barnabás & Bóna Zsombor (Carson Coma), Laár András, NKS, Saiid, Mikee Mykanic, Bankrupt, Felső Tízezer, Funktasztikus, Tha Patkányz, Peety, G Ras , HRflow” – posztolta a Puzsér Róbert által alapított Polgári Ellenállás a Facebookra.

Korábban már bejelentették, hogy a választás előtti péntekre szervezett Hősök terei koncerten fellép Azahriah, Co Lee, az Elefánt, a Hősök, Bongor, a Galaxisok és még sokan mások.

A Helyzet:van! hétfői adásában Puzsér azt mondta, minden előadó egy dalt ad elő, ezek mind rendszerkritikus dalok lesznek. Az eseménnyel az eddig széttartó indulatokat szeretnék összecsatornázni, és „meghajtani vele a választási hajlandóságot”. A cél, hogy „átpolitizáljunk olyan társadalmi csoportokat, aki nem követik a politikai realityt”, mondta Puzsér. Az esemény egyszerre lesz koncert és politikai demonstráció, és közösségi finanszírozásból hozzák össze.