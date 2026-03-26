Magyar Péter azt állítja, a Pegazus-utód kémszoftvert küldték rájuk, ezt akarták feltárni az informatikusaik

„Orbánék illegális titkosszolgálati módszereibe a beépülésen, a zsaroláson és a fenyegetésen kívül a Pegazus utódjaként ismert, izraeli fejlesztésű kémszoftver, a Candiru alkalmazása is beletartozik” – mondta csütörtöki videójában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.
„Okkal feltételezzük, hogy a magyar szolgálatok keleti hatalmakkal kooperálva küldték ezt az eredetileg katonai célra fejlesztett kémszoftvert. Pontosan azért akarta kiiktatni az orbáni titkosszolgálat a Tisza informatikai biztonsági szakembereit, mert ők éppen feltárták a Candiru alkalmazását.”
Mint azt a Telex is írja, a Candiru izraeli kiberbiztonsági cég, ami kifejezetten kormányzati szerveknek és hírszerző ügynökségeknek értékesít kifinomult megfigyelő eszközöket. Bár a cég hivatalosan állítja, hogy ezeket kizárólag a terrorizmus és a bűnözés elleni harcra adja el, a Citizen Lab és a Microsoft kutatásai szerint a szoftvert gyakran használják újságírók, emberi jogi aktivisták és ellenzéki politikusok megfigyelésére. Az eszközök a nevüket arról az apró, dél-amerikai élősködő halról kapták, amely a legenda szerint képes észrevétlenül bejutni az emberi testbe.
A Tisza elnöke korábban úgy reagált a Direkt36 cikkére – ami szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a párt informatikusainál –, hogy az a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate-botránynál. A cikk megjelenése után Bárdos Szabolcs vezérőnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója levelet írt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az ügyben. Ebben felvázolt egy kémtörténetet, de egy állítást sem próbált meg tagadni vagy korrigálni.
Szerdán olyan történt, amit nem sokszor látni: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója egy hosszú videóban beszélt arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő a 444-nek azt mondta, ha igaz, amiről a lap írt, a kormánynak azonnal távoznia kellene.
Érdemben senki nem cáfolta a kormányzati szervek részéről a Direkt36 anyagában írt vádakat - mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A kampány utolsó időszakára megszaporodtak a titkosszolgálati hátterű akciók. A nemzetbiztonsági szakértőt a lehallgatásokról, az orosz befolyásról és az álhírekről is kérdeztük.
Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.
A Tisza Párt elnöke szerint a Direkt36 cikkében leírt titkosszolgálati akció „tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen”.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.