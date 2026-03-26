Magyar Péter azt állítja, a Pegazus-utód kémszoftvert küldték rájuk, ezt akarták feltárni az informatikusaik

„Orbánék illegális titkosszolgálati módszereibe a beépülésen, a zsaroláson és a fenyegetésen kívül a Pegazus utódjaként ismert, izraeli fejlesztésű kémszoftver, a Candiru alkalmazása is beletartozik” – mondta csütörtöki videójában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

„Okkal feltételezzük, hogy a magyar szolgálatok keleti hatalmakkal kooperálva küldték ezt az eredetileg katonai célra fejlesztett kémszoftvert. Pontosan azért akarta kiiktatni az orbáni titkosszolgálat a Tisza informatikai biztonsági szakembereit, mert ők éppen feltárták a Candiru alkalmazását.”

Mint azt a Telex is írja, a Candiru izraeli kiberbiztonsági cég, ami kifejezetten kormányzati szerveknek és hírszerző ügynökségeknek értékesít kifinomult megfigyelő eszközöket. Bár a cég hivatalosan állítja, hogy ezeket kizárólag a terrorizmus és a bűnözés elleni harcra adja el, a Citizen Lab és a Microsoft kutatásai szerint a szoftvert gyakran használják újságírók, emberi jogi aktivisták és ellenzéki politikusok megfigyelésére. Az eszközök a nevüket arról az apró, dél-amerikai élősködő halról kapták, amely a legenda szerint képes észrevétlenül bejutni az emberi testbe.

A Tisza elnöke korábban úgy reagált a Direkt36 cikkére – ami szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a párt informatikusainál –, hogy az a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate-botránynál. A cikk megjelenése után Bárdos Szabolcs vezérőnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója levelet írt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az ügyben. Ebben felvázolt egy kémtörténetet, de egy állítást sem próbált meg tagadni vagy korrigálni.

Szerdán olyan történt, amit nem sokszor látni: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója egy hosszú videóban beszélt arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő a 444-nek azt mondta, ha igaz, amiről a lap írt, a kormánynak azonnal távoznia kellene.