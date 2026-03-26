Orbán fotósa az igazgató tiltásának ellenére csak azért is a katolikus iskola ablakából fotózta a miniszterelnök gyűlését

Szerdán Orbán Viktor esztergomi kampánygyűlésén, a helyi katolikus iskola igazgatójának kifejezett kérése ellenére, a miniszterelnök fotósát valaki beengedte az épületbe, hogy lefotózza a tömeget – írja a Telex. Az esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola épülete ugyanis épp azon a téren áll, ahol a miniszterelnök kampányolt, fentről pedig remek képeket lehetett készíteni a résztvevőkről, amik aztán körbejárják a kormánybarát sajtóbirodalmat.

Az iskola igazgatója Kürti Zoltán a lapnak azt mondta, hogy a Terrorelhárítási Központ és a rendőrség is engedélyt kért, hogy védett személyek biztosításához bemehessenek az iskola épületébe. Az igazgató elmondása szerint ebben teljes mértékben együttműködőek voltak, arra azonban senkinek nem adott engedélyt, hogy politikusok kampányához vagy sajtótudósításhoz fotók készüljenek az épületből.

A lap emellett azt írja, hogy egy helyi forrása szerint, a miniszterelnök esti rendezvénye miatt már a reggeli órákban lezárták az óvoda bejáratához vezető utcát, így a szülők nem tudták bekísérni a gyerekeket az épületbe. Az érintettek erről korábban semmiféle tájékoztatást nem kaptak.