Síelők, riadó! Váratlan, kései hóbőség van Ausztriában

Egy mediterrán ciklon miatt szerda este óta zuhog a hó az ausztriai alpokban és hétvégéig így is marad a helyzet. A hideg levegő beáramlása miatt ráadásul igen alacsonyra került a hóhatár, már 300-500 méteres magasságban is havazik. Csütörtök reggelre több helyen már 20 centinél is több hó hullott le. A modellek nagy része a 2000 méter alatti területeken fél méternyi friss hóval számol, a szerencsésebb helyeken pedig egy méter, vagy annál kicsivel több is összegyűlhet. Vorarlbergtől Alsó-Ausztriáig minden hegyvidéki területen havazás várható, ami annak a mediterrán ciklonnak lesz köszönhető, amely hazánk nyugati részére helyenként másfél havi csapadékot hoz.

