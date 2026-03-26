Szabó százados sztorija miatt már Dragomán György is rendszerváltó hangulatba került

Dragomán György
Fotó: Bankó Gábor/444

Úgy tűnik, nemcsak Török Gábornak jelentett vörös vonalat a Tisza párt tönkretételén dolgozó magyar titkosszolgálat és a fideszes titkosügyököknek beintő bátor Szabó Bence százados története. Dragomán György író csütörtökön reggel közölt FB-bejegyzést az ügyről, amit azzal indít, hogy

„Íróként végignézve Szabó Bence százados videóját nehéz nem azt gondolni, hogy a legsötétebb politikai noir-kémregény-technothriller valóságban élünk.”

Hogy a rövid posztot emelkedett, már-már himnikus hangulatban zárja le:

„Minden tiszteletem az övé és a bátor, névtelen informatikusoké, akik állták a rájuk nehezedő rettentő nyomást, és mindennek ellenére hinni tudtak abban, hogy van igazság és lehet szabadság. Muszáj minden erőnkkel hinnünk abban, hogy van esélyünk, lesz esélyünk beleszólni a cselekménybe, hogy együtt egy szebb történetet írhatunk.”

