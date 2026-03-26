Szürkezónás megoldóemberek szemkápráztató plakátorgián

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a szerdai nap legfontosabb cikketi, híreit. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Szolgálati közlemény: megjöttek a 444-es sapkák, rögtön négy színben, már le is teszteltük őket.
A Fidesz triója és Magyar Péter is járja az országot. Kampányeseményeik területi megoszlása alapján a 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható. Magyar a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre: kedden Csongrádban és Bács-Kiskunban, többnyire a Tisza számára nagyon nehezen nyerhető választókerületekben kampányolt. De Hódmezővásárhelyen neki lejtett a pálya. Orbán a kedves tiszás fiatalok szavazatait próbálta megszerezni Esztergomban.
„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa. Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál. A Szabót hősnek nevező Magyar szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat. A Tisza elnöke felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le.
Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett? A Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.
A 21 Kutatóközpont páratlanul magas, 83 százalékos részvételi hajlandóságot mért, a Medián felmérése alapján pedig kétharmados többsége lenne a Tiszának. A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét, Szabó Tímea sem indul Óbudán, de visszalépett Vajda Zoltán is, aki korábban Magyar Péter-idézetekkel kampányolt. Rekordot döntött a külképviseleteken szavazók száma.
A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi. Orbán azt monda, hogy „amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt”. Trump megmondta a magyaroknak, mi a teendő: „MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA”
Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik. Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra.
A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin. Egy patika nézeteire hivatkozás számos kérdést vet fel, amiről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük: „Olyan, hogy egy egész gyógyszertár lelkiismereti okokra hivatkozzon egy esemény utáni tablettánál, egész egyszerűen nem létezik”
Szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg – Mette Frederiksen harmadszor is miniszterelnök lehet Dániában.
Trump támogatottsága benézett Joe Biden valaha mért legalacsonyabb népszerűségi mutatója alá. Az amerikai elnök béketervet küldött, egy iráni alezredes kigúnyolta. Humanoid robot sétált Melania Trump mellett a Fehér Ház vörös szőnyegén.
Magyar arról beszélt, hogy a Tiszával szembeni titkosszolgálati akciót leleplező rendőr kiállása a magyar rendőrök, ügyészek és a törvényesen eljáró titkosszolgák segélykiáltása.
Több mint 65 ezer ember regisztált, és még nem járt le a határidő.
Új 444-es merch négy karakteres színben, élesben is letesztelve. Jól néz ki, azonnal feltűnik, és közben azt is jelzi, hogy számít neked a szabad sajtó.
Az országgyűlési képviselő az MSZP frakciójában ül, de függetlenként indult el. Most azt mondja: „Áradjon! Két iksz!”
Igaz, a közvélemény-kutatók rendre felülmérik a részvételi szándékot, négy éve is 80 százalékot mértek, végül 70 lett belőle.
Orbán azzal érvelt, le akarja törni az olajblokádot.
Mette Frederiksen az európai politika fontos szereplője lett. Kiállása Trumppal szemben Grönland ügyében jelentősen dobott a népszerűségén. Pártja megnyerte ugyan a keddi dán választást, de a döntés már nem az ő kezében van.
A Szuverenitásvédelmi Hivatalban alighanem már félreverték a vészharangot ilyen mértékű külföldi beavatkozás láttán.
Mert a titkosszolgálatok a Fidesz vezetőinek megbízásából a Tisza lejáratásán dolgoztak.
Hadházy Ákos újabb fotókon mutatja meg, mire ment el „a devizahitelesek kárából épült luxusberuházás” 100 milliárdja.
Pedig hivatalosan még mindig ő a Fidesz kampányfőnöke.
A politikus 2014 óta képviselte a választókerületet.
A biztos pártválasztók között 23 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesszel szemben, rekord részvételre és kétpárti parlamentre számít a Medián.
Felméréseik szerint ezeken a helyeken várható a legszorosabb eredmény.
Műelemzés esztétikai szempontok alapján: ki mit kínál a választóknak?
Tudom, hogy nem esik jól nektek ezt hallani, de higgyétek el, ennek az országnak ma biztonságot és kiszámíthatóságot csak a Fidesz-KDNP és szerény személyem tud adni - üzente a miniszterelnök a színpadról.
Irán közben azt kommunikálja, a Hormuzi-szoros nyitva van a „nem ellenséges hajók” számára.
A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.
Nem a Black Mirror új része jött ki, hanem egy AI-csúcstalálkozót tartottak a mesterséges intelligencia használatáról az oktatásban.
„Ha egy kormányváltás után ebben nem tudunk rendet tenni, nem lesz hitele a következő kormánynak” – mondta Orbán Viktor 2008-ban a politikusbűnözés elszámoltatásáról, amiből végül nem lett semmi.
Az amerikaiak elutasítják az Irán elleni háborút és az üzemanyagárak emelkedésének sem örülnek. Trump 2024-ben a gazdaság felvirágoztatásával kampányolt, a megélhetési költségek viszont egyre nőnek - derül ki a Reuters/Ipsos legújabb felméréséből.