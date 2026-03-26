Szürkezónás megoldóemberek szemkápráztató plakátorgián

reggel 4

Belföld

A Fidesz triója és Magyar Péter is járja az országot. Kampányeseményeik területi megoszlása alapján a 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható. Magyar a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre: kedden Csongrádban és Bács-Kiskunban, többnyire a Tisza számára nagyon nehezen nyerhető választókerületekben kampányolt. De Hódmezővásárhelyen neki lejtett a pálya. Orbán a kedves tiszás fiatalok szavazatait próbálta megszerezni Esztergomban.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa. Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál. A Szabót hősnek nevező Magyar szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat. A Tisza elnöke felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le.

Szabó Bence
Fotó: Direkt36/Youtube

Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett? A Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A 21 Kutatóközpont páratlanul magas, 83 százalékos részvételi hajlandóságot mért, a Medián felmérése alapján pedig kétharmados többsége lenne a Tiszának. A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét, Szabó Tímea sem indul Óbudán, de visszalépett Vajda Zoltán is, aki korábban Magyar Péter-idézetekkel kampányolt. Rekordot döntött a külképviseleteken szavazók száma.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi. Orbán azt monda, hogy „amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt”. Trump megmondta a magyaroknak, mi a teendő: „MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA”

Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik. Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin. Egy patika nézeteire hivatkozás számos kérdést vet fel, amiről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük: „Olyan, hogy egy egész gyógyszertár lelkiismereti okokra hivatkozzon egy esemény utáni tablettánál, egész egyszerűen nem létezik”

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Külföld

Szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg – Mette Frederiksen harmadszor is miniszterelnök lehet Dániában.

Fotó: HENNING BAGGER/AFP

Trump támogatottsága benézett Joe Biden valaha mért legalacsonyabb népszerűségi mutatója alá. Az amerikai elnök béketervet küldött, egy iráni alezredes kigúnyolta. Humanoid robot sétált Melania Trump mellett a Fehér Ház vörös szőnyegén.

Fotó: OLIVER CONTRERAS/AFP
Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait

Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Magyar Péter: Szabó Bence százados egy hős, és ha a haja szála is meggörbül, az állampárt a magyar néppel találja magát szemben

Magyar arról beszélt, hogy a Tiszával szembeni titkosszolgálati akciót leleplező rendőr kiállása a magyar rendőrök, ügyészek és a törvényesen eljáró titkosszolgák segélykiáltása.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Rekordot döntött a külképviseleteken szavazók száma

Több mint 65 ezer ember regisztált, és még nem járt le a határidő.

Windisch Judit
POLITIKA

Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett?

Kindlovits a Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.

Szily László
POLITIKA

Visszalép Vajda Zoltán, aki Magyar Péter-idézetekkel kampányolt

Az országgyűlési képviselő az MSZP frakciójában ül, de függetlenként indult el. Most azt mondja: „Áradjon! Két iksz!”

Urfi Péter
POLITIKA

A 21 Kutatóközpont páratlanul magas, 83 százalékos részvételi hajlandóságot mért

Igaz, a közvélemény-kutatók rendre felülmérik a részvételi szándékot, négy éve is 80 százalékot mértek, végül 70 lett belőle.

Urfi Péter
POLITIKA

A Fidesz és a Tisza is a csatatérkörzetekre koncentrál, Lázár volt körzetében már ötször kampányoltak

A Fidesz triója és Magyar Péter is járja az országot. Kampányeseményeik területi megoszlása alapján a 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán: „Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt”

Orbán azzal érvelt, le akarja törni az olajblokádot.

Windisch Judit
gazdaság

Szigorította a bevándorlást, növelte a védelmi kiadásokat, országát elkötelezetté tette az EU iránt, és még Trumptól sem ijedt meg – Mette Frederiksen harmadszor is miniszterelnök lehet

Mette Frederiksen az európai politika fontos szereplője lett. Kiállása Trumppal szemben Grönland ügyében jelentősen dobott a népszerűségén. Pártja megnyerte ugyan a keddi dán választást, de a döntés már nem az ő kezében van.

Inkei Bence
külföld

Trump megmondta a magyaroknak, mi a teendő: „MENJETEK SZAVAZNI ORBÁN VIKTORRA”

A Szuverenitásvédelmi Hivatalban alighanem már félreverték a vészharangot ilyen mértékű külföldi beavatkozás láttán.

Urfi Péter
POLITIKA

Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le

Mert a titkosszolgálatok a Fidesz vezetőinek megbízásából a Tisza lejáratásán dolgoztak.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Az átláthatóság ára: Matolcsyék 400 milliót költöttek csak az üvegfalakra

Hadházy Ákos újabb fotókon mutatja meg, mire ment el „a devizahitelesek kárából épült luxusberuházás” 100 milliárdja.

Urfi Péter
POLITIKA

„Önérzetes a kis lator… Egy kém vagy, ember" – Orbán Balázs úgy kommentelt Panyi Szabolcs posztja alá, mintha már névleg sem lenne több egy mezei választónál

Pedig hivatalosan még mindig ő a Fidesz kampányfőnöke.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Szabó Tímea visszalép Óbudán

A politikus 2014 óta képviselte a választókerületet.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A Medián legfrissebb felmérése alapján kétharmados többsége lenne a Tiszának

A biztos pártválasztók között 23 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesszel szemben, rekord részvételre és kétpárti parlamentre számít a Medián.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét

Felméréseik szerint ezeken a helyeken várható a legszorosabb eredmény.

Windisch Judit
POLITIKA

Színes, szagos, szemkápráztató plakátorgia

Műelemzés esztétikai szempontok alapján: ki mit kínál a választóknak?

Diószegi-Horváth Nóra, Kristóf Balázs
POLITIKA

Magyar Péter a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre

Csongrádban és Bács-Kiskunban, többnyire a Tisza számára nagyon nehezen nyerhető választókerületekben kampányolt Magyar Péter. De Hódmezővásárhelyen neki lejtett a pálya.

Bede Márton, Bankó Gábor
POLITIKA

„Olyan, hogy egy egész gyógyszertár lelkiismereti okokra hivatkozzon egy esemény utáni tablettánál, egész egyszerűen nem létezik”

A nézeteire hivatkozva nem tart sürgősségi fogamzásgátlót a Szent Jobb Gyógyszertár Dunakeszin. Egy patika nézeteire hivatkozás számos kérdést vet fel, amiről a TASZ-t és a Patent Egyesületet kérdeztük.

Fődi Kitti
Egészségügy

Orbán a kedves tiszás fiatalok szavazatait próbálta megszerezni Esztergomban

Tudom, hogy nem esik jól nektek ezt hallani, de higgyétek el, ennek az országnak ma biztonságot és kiszámíthatóságot csak a Fidesz-KDNP és szerény személyem tud adni - üzente a miniszterelnök a színpadról.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Trump béketervet küldött, egy iráni alezredes kigúnyolta

Irán közben azt kommunikálja, a Hormuzi-szoros nyitva van a „nem ellenséges hajók” számára.

Windisch Judit
külföld

Magyar Péter szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat

A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.

Windisch Judit
POLITIKA

„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa

Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.

Urfi Péter
POLITIKA

Humanoid robot sétált Melania Trump mellett a Fehér Ház vörös szőnyegén

Nem a Black Mirror új része jött ki, hanem egy AI-csúcstalálkozót tartottak a mesterséges intelligencia használatáról az oktatásban.

Német Szilvi
TECH

A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi

„Ha egy kormányváltás után ebben nem tudunk rendet tenni, nem lesz hitele a következő kormánynak” – mondta Orbán Viktor 2008-ban a politikusbűnözés elszámoltatásáról, amiből végül nem lett semmi.

Herczeg Márk
POLITIKA

Trump támogatottsága benézett Joe Biden valaha mért legalacsonyabb népszerűségi mutatója alá

Az amerikaiak elutasítják az Irán elleni háborút és az üzemanyagárak emelkedésének sem örülnek. Trump 2024-ben a gazdaság felvirágoztatásával kampányolt, a megélhetési költségek viszont egyre nőnek - derül ki a Reuters/Ipsos legújabb felméréséből.

Német Szilvi
külföld