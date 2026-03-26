Téboly: Tuzson Bence szerint Panyi Szabolcs önfeljelentést tett és maga mesélte el a sztoriját, miközben a valóságban a kormánymédia tette közzé egy lehallgatott telefonbeszélgetését

Tuzson Bence

Panyi Szabolcs újságíró és Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása volt az egyik téma a közmédia reggeli híradójában. A stúdióban meginterjúvolt Tuzson Bence igazságügyminiszter nyitásként így foglalta össze az ügyben történteket:

„Egy magyar újságíró megszerzi Szijjártó Péter telefonszámát, ezt a telefonszámot átadja egy idegen szolgálatnak, azzal a céllal, hogy ez a szolgálat majd megfigyeli a magyar külügyminiszternek a telefonhívásait.”

Csakhogy az eleve pontosan tudható, hogy így egészen biztosan nem történtek az események. A Mandiner által illegálisan közzétett, lehallgatott magánbeszélgetés, amiben Panyi megadja valakinek Szijjártó számát, pár hónapja zajlott. Ezt a 444 érdeklődésére most maga Panyi is megerősítette. Szijjártó Pétert viszont sokkal régebben, hosszú évek óta lehallgatják nyugati titkosszolgálatok, vagyis az egészen biztos, hogy a miniszter számát nem mostanában tudták meg Panyitól. Maga Panyi például már 2024-ben megírt egy ilyen esetet, egy titokban felvett Szijjártó-Lavrov beszélgetésről, ami ráaádásul egy 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt zajlott. Szijjártó szóvivője ráadásul meg is erősítette, hogy az a beszélgetés tényleg megtörtént, vagyis a miniszter legkésőbb 2024 óta egészen biztosan tudta, hogy akkor már minimum 4 éve lehallgatják a telefonját.

Tuzson ezután elmondta, hogy a kormánytól azt a feladatot kapja, hogy „jogi szempontból minősítse” Panyi tetteit. A fideszes miniszter szerint „jogi szempontból kémkedés valósul meg”, ami 2-től 8 évig terjedő büntetéssel sújtható. Ezt Tuzson már meg is tette a büntető feljelentést.

De a beszélgetés legerősebb része csak ekkor következett. Azt a valós tényt, hogy Panyi Szabolcs újságírót valaki lehallgatta, majd a magánbeszélgetésról készült titkos felvételt a Fidesz-média illegálisan kipublikálta, Tuzson a következőképp adta elő a közmédia nézőinek:

„Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy az újságírónak van egy önfeljelentése tulajdonképpen, van egy nyilatkozata azzal kapcsolatban, hogy ő mit tett, van egy beszélgetés, egy beszélgetés került nyilvánosságra és ennek a beszélgetésnek a részleteiben meséli el ő maga ezt az esetet.”

Igen, jól érted, hiába nem akarod elhinni. A magyar igazságügyminiszter azt állítja a köztévében, hogy Panyi Szabolcs maga mesélte el a sztoriját, ő maga nyilatkozta le azt és ezzel kvázi önmagát jelentette fel. Miközben a valóság az, hogy leghallgatták és a felvétel leiratát az akarata ellenére publikálták. Ha nem hiszed, hallgasd meg a videót, az extrém valósághajlítás 1:53 táján indul: