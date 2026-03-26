Trump szerint Irán „fél” beismerni, hogy tárgyal, Teherán tagadja, hogy bármilyen egyeztetés zajlana

Donald Trump ragaszkodik állításához, miszerint Irán továbbra is érdekelt a megállapodásban, és erről konzultációk folynak. Teherán eközben elutasította az Egyesült Államok tűzszüneti javaslatát, és saját tervvel állt elő, egyben azt állítva, hogy nem kíván tárgyalni. Így összegzi az amerikai–izraeli–iráni háborúval kapcsolatos fejleményeket a Guardian.

Az iráni állami televízió egy neve elhallgatását kérő tisztségviselőt idézett, aki szerint Teherán elutasította a Pakisztánon keresztül kapott javaslatot, mondván, „akkor vet véget a háborúnak, amikor úgy dönt, és amikor a saját feltételei teljesülnek”. Abbász Aragcsi külügyminiszter az állami televízióban azt mondta, az Egyesült Államok pár napja „különböző üzeneteket kezdett küldeni különböző közvetítőkön keresztül”. Hozzátette: az a tény, hogy a „baráti országokon keresztül” érkezett üzenetekre Irán „álláspontja közlésével és figyelmeztetések kiadásával” reagált, „nem jelent párbeszédet vagy tárgyalást, semmi ilyesmit”. A BBC szerint azt is mondta, hogy a javaslatokat „továbbították az ország legfelsőbb vezetésének”, de Iránnak „egyelőre nem áll szándékában tárgyalni”.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Trump szerdán este egy washingtoni adománygyűjtő rendezvényen azt állította, hogy Irán továbbra is érdekelt egy megállapodásban.

„Egyébként tárgyalnak, és szeretnének megállapodást kötni, de félnek ezt kimondani, mert attól tartanak, hogy a saját embereik megölik őket. És attól is félnek, hogy mi megöljük őket”

– mondta, majd „tréfásan” megjegyezte, emiatt senki sem akarja vezetni Iránt.

A Guardian szerint Irán ötpontos javaslatot tett a konfliktus lezárására, ami a harcok beszüntetését, a tisztségviselők elleni merényletek leállítását, a további háborúk kizárására vonatkozó garanciákat, jóvátétel fizetését és a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés fenntartását tartalmazza. Irán a közvetítőkkel közölte, Libanont is be kell vonni minden tűzszüneti megállapodásba.

Ezzel párhuzamosan Washington továbbra is a tárgyalások előrehaladásáról beszél. A Fehér Ház szerint az egyeztetések folytatódnak, eredményesek, úgy látják, Irán valójában nyitott a párbeszédre. Az amerikai kormányzat tartja magát a háború lezárására kitűzött négy-hat hetes időkerethez, és a jelenlegi helyzetet saját szempontjából sikeresnek értékeli, ami arra utal, hogy rövid távon a politikai lezárásban gondolkodik.

Közben egy Pakisztánon keresztül közvetített, 15 pontos amerikai javaslat is napirendre került, ami többek között Teherán nukleáris programjának felszámolását, rakétahasználatának korlátozását és a Hormuzi-szoros újranyitását tartalmazta. Irán ezt túlzottan egyoldalúnak és „maximalistának” tartja, bár még vizsgálják a tervet. A javaslat több eleme korábban is komoly akadályt jelentett a tárgyalások során.

Füst Teheránban Fotó: TOLGA AKBABA/Anadolu via AFP

Belföldön egyre nagyobb nyomás nehezedik Trumpra, hogy vessen véget a háborúnak, mivel az iráni támadások az Öböl menti energetikai infrastruktúra ellen, valamint a Hormuzi-szoros blokádja világszerte megemelte az árakat. Az olajárak mindeközben valamelyest csökkentek, amikor nyilvánosságra került a 15 pontos terv, mivel a befektetők a válság enyhülésében reménykednek. Izrael ezzel szemben folytatni kívánja a harcokat, hogy tovább gyengítse az iráni rezsimet, és állítólag meglepte az amerikai tűzszüneti javaslat.

Az amerikai hadsereg szerdán késő este közölte, eddig több mint 10 ezer célpontot támadtak az iráni háború során, és megsemmisítették az iráni haditengerészet legnagyobb hajóinak 92 százalékát. Brad Cooper amerikai haditengerészeti admirális, a Középső Parancsnokság szóvivője azt állította, az izraeli erők további több ezer célpontot támadtak.

„Megsemmisítettük vagy súlyosan megrongáltuk Irán rakéta-, drón- és haditengerészeti gyártókapacitásainak és hajógyárainak több mint kétharmadát, és még nem végeztünk”

– mondta Cooper.

Izrael szerdán is folytatta a támadást, több hullámban hajtott végre légicsapásokat Teheránban, és célba vett egy tengeralattjáró-fejlesztő központot is Iszfahánban. Irán válaszul ballisztikus rakétákat indított el Izrael ellen. Az Öböl menti országokat is támadás érte, a kuvaiti repülőtéren tűz ütött ki, Szaúd-Arábia pedig közölte, legalább nyolc drónt semmisített meg az olajipari infrastruktúra központjának számító keleti régióban.