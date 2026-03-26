„Tud magyarul?” – kérdezett vissza Gyopáros Alpár, amikor a felesége telkén épülő házról kérdezte a Partizán

„Milyen nyelven beszélgessünk?” – kérdezte Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Program kormánybiztosa a Partizán újságíróját, amikor az a „családi” építkezéséről kérdezte.

A Partizán videója szerint a Magyar Falu Program egyik legnagyobb kedvezményezettjének számít a kivitelező, amely a Gyopáros felesége nevén lévő ingatlanon épülő családi házon is dolgozik.

Gyopáros egy ideig nem akart nyilatkozni: olyanokat mondott, mint „Érti, amit mondok?”, illetve „Tud magyarul?”, majd azt kérte, küldjék el írásban is a kérdéseket. Az újságíró erre jelezte, hogy ez már hónapokkal ezelőtt megtörtént, mire ismét azt mondta Gyopáros, hogy nem kíván velük beszélni.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A tiltakozás közben néhány dolgot mégis elmondott, például azt, hogy az épülő ház egy háromgenerációs családi otthon lesz, tagadta, hogy közvetlenül a program kedvezményezettje dolgozna az építkezésen, de nem vitatta, hogy a kivitelező cégcsoportja a nagy nyertesek közé tartozik. Szerinte az sem jelent semmit, hogy a cég referenciái nagyrészt a programhoz kötődnek, mert a Magyar Falu Program egy „nagyon sikeres” program, és több tízezer projektet finanszírozott.