A Kúria szerint jogsértő volt, hogy Orbán egy kisgyerekkel kampányolt a közösségi oldalán

Jogsértően kampányolt egy kisgyermekkel a közösségi médiában Orbán Viktor – állapította meg a Kúria a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által kezdeményezett eljárásban. Döntésével a bíróság azt is egyértelművé tette, hogy nemcsak óvodákban és iskolákban tilos a gyerekeket kampánycélokra felhasználni, hanem a köznevelési intézményeken kívül is, derül ki a TASZ közleményéből.

A TASZ azután nyújtott be választási kifogást, hogy a miniszterelnök közösségi média-felületein videók jelentek meg arról, ahogy kaposvári fórumán Orbán Viktor a színpadra emelt egy neki integető, őt szólongató gyermeket, amit a tömeg ujjongva fogadott. A jelenetet a Fidesz listájának 218. helyén szereplő Szűcs Gábor országgyűlési képviselőjelölt is megosztotta saját oldalán. Mivel a kifogásolt felvételeken a gyermek került központi szerepbe, ezek nem szóltak másról, mint az ő kampánycélú felhasználásáról.

Első fokon a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elutasította a kifogást, amivel a TASZ célja az volt, hogy egyértelművé váljon a joggyakorlatban, hogy a gyermekek kampányeszközként való felhasználása óvodán, iskolán kívül, szülői hozzájárulás mellett is jogsértő. Az NVB döntését a Kúria előtt már csak érintett, jelölt vagy párt támadhatja meg, így az ügy továbbvitele érdekében a felülvizsgálati indítványt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) nyújtotta be.

A Kúria megállapította, hogy Orbán Viktor és Szűcs Gábor valóban megsértették a választási eljárás azon alapelvét, ami a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét írja elő. A gyermek kampánycélú felhasználása azért sérti az esélyegyenlőséget, mert az ezt alkalmazó jelölt, vagy párt jogsértő eszközzel szerez magának nagyobb láthatóságot, népszerűséget. A bíróság döntése nem arról szól, hogy a szülők ne vihetnék magukkal a gyermekeiket pártrendezvényre, és például a tömeg részeként ne szerepelhetnének gyerekek az eseményről beszámoló videókban. Nem jogszerű azonban, ha központi elemként használnak fel gyermeket a közösségi médiában megjelenő anyagokban kampányüzenet eljuttatására, politikai szereplők népszerűsítésére.

Fontos része a Kúria határozatának, hogy a gyermek kampánycélú felhasználása nemcsak köznevelési intézményben tilos, hanem azon kívül is. A döntés kitért arra is, hogy a felvételek önálló életre kelhetnek, akár mémek formájában. Ilyenkor a szülői kontroll is megszűnik, ennek pedig a gyermeket nem lehet kitenni.

A bíróság egyetértett a TASZ érveivel, miszerint a gyermek jogai elsőbbséget élveznek a politikus véleménynyilvánításhoz való joga mögött. A Fidesz eredetileg a Pride ellehetetlenítése miatt írta az Alaptörvénybe, hogy a gyermek egészséges fejlődéshez való joga minden más alapjoggal szemben elsőbbséget élvez, de a Kúria szerint az is ellentétes ezzel a rendelkezéssel, ha Orbán Viktor gyerekkel kampányol.