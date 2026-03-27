Alföldi Róbert is üzent Szabó Bencének: hősnek nevezte

„Szabó Bence százados úr hős, igazi, nagybetűs, színházi értelemben is hős” – fogalmaz videóüzenetében Alföldi Róbert színész, rendező.

Alföldi Róbert Fotó: Halász Júlia/444

Alföldi köszönetet mondott Szabónak a kiállásért, és együttérzését fejezte ki a támadások miatt, amelyek a századost érték/érik.

Nem Alföldi az első, aki köszönetet mond Szabónak, Dragomán György író csütörtökön fejezte ki tiszteletét, ahogy mások is, Tompa Andrea író, színikritikustól egészen MC Hawerig.

Pintér Sándor belügyminiszter viszont egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy Szabót a kollégák, „akikkel ő együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják.”

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy hosszú videóban beszélt arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Állítása szerint kamu pedofíliaváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk.

A Direkt36 cikkének megjelenése után az ügyet belülről ismerő nyomozónál, Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-n lévő munkaállomásán és később a lakásában is. Számos adathordozót lefoglaltak a szerda hajnalig tartó műveletben, majd a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Szabót, aki nem tett vallomást. Szabó a közelmúltban már beadta a leszerelési kérelmét, de az akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte.