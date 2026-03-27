Az USA szerint Irán rakétáinak csak harmadát sikerült biztosan megsemmisíteni

Az Egyesült Államok hírszerzési értékelése szerint Irán rakétáinak körülbelül egyharmadát sikerült biztosan megsemmisíteni a közel egy hónapja tartó amerikai-izraeli hadműveletekben – közölték névtelenséget kérő források a Reutersszel.

Egy másik harmad sorsa bizonytalan, de az intenzív bombázások valószínűleg megsemmisítették vagy rájuk omlasztották a föld alatti alagutakat, bunkereket ahol tárolták a rakétákat. A drónképességek terén hasonló arányról számoltak be a hírügynökség forrásai.

A legfrissebb hírszerzési értékelés arra utal, hogy bár Irán rakétáinak többsége elpusztult vagy elérhetetlenné vált, Teherán még mindig jelentős készlettel rendelkezik, amelyet a harcok lezárása után részben helyreállíthat.

Ez ellentmond Donald Trump elnök korábbi nyilatkozatának, miszerint Iránnak „alig maradt rakétája”. Ugyanakkor maga is elismerte, hogy a fennmaradó iráni rakéták és drónok komoly veszélyt jelentenek a Hormuzi-szoros térségét védő amerikai műveletekre. A Reuters értesülései szerint Washington fontolgatja, hogy további csapatokat telepít a szoros környékére.

A Pentagon egyik tisztviselője közölte, hogy az iráni rakéta- és dróntámadások száma mintegy 90 százalékkal csökkent a háború kezdete óta. Az amerikai Központi Parancsnokság szerint a hadsereg eddig az iráni rakéta‑, drón‑ és haditengerészeti ipari létesítmények több mint 66 százalékát is megsemmisítette.

Washington célja Irán haderejének legyengítése: a hadihajók elsüllyesztése, a rakéta‑ és drónarzenál megsemmisítése és annak biztosítása, hogy az iszlám köztársaság soha ne jusson nukleáris fegyverhez. Eddig több mint tízezer iráni katonai célpontot ért csapás, és az iráni haditengerészet nagy hajóinak 92 százalékát elsüllyesztették.

A szakértők ugyanakkor azt mondják, nem világos, mennyi rakétát rejthettek el még a háború előtt föld alatti bunkerekben. Izrael katonai becslése szerint Irán a konfliktus előtt mintegy 2500 ballisztikus rakétával rendelkezett, amelyek elérhették az ország területét. Az indítóállások 70 százalékát már megsemmisítették, de a fennmaradó kapacitás felszámolása várhatóan jóval nehezebb lesz.