Barlangban meditált a cseh szerzetes, megölte egy leopárd

Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte a cseh külügyminisztérium.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében. A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál. A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását, magát a meditációnak szentelve.

Ceyloni leopárd, más néven sri lankai leopárd sétál Srí Lankán, a Kumana Nemzeti Parkban. Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes halálával kapcsolatban a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt. (MTI)