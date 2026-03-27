Egy Iránhoz köthető hekkercsoport feltörte az FBI igazgatójának személyes e-mail-fiókját

Egy Handala Hack Team néven ismert, Iránhoz kötődő csoport pénteken megosztotta Kash Patel állítólagos önéletrajzát és fotóit a weboldalán, azzal a megjegyzéssel, hogy „ez csak a kezdet.”

Az FBI állítása szerint tudnak a „rosszindulatú szereplőkről”, akik célba vették Patel fiókját, viszont szerintük a megszerzett információk „történelmi jellegűek és nem tartalmaznak kormányzati információkat”. Az FBI egyébként akár 10 millió dollárt is ajánl olyan információkért cserébe, amelyek segítenek a Handala csoport tagjainak azonosításában.

A jelentések szerint iráni támogatású hekkerek 2024-ben, hetekkel azelőtt, hogy kinevezték Patelt az FBI élére, feltörték Patel magánjellegű email-fiókját. A közösségi médiában már keringenek is a Patelről készült fotók, amelyeken az FBI igazgatója azonosítatlan helyszíneken látható, többek között egy veterán kabrió mellett áll, egy sugárhajtású repülőgép mellett mosolyog, szivarozik és dohányzik, szelfit készít egy üveg ital mellett, valamint éttermeknek és szállodáknak látszó helyiségekben pózol.

Cynthia Kaiser, a Halcyon zsarolóvírusokra szakosodott kutatóközpont alelnöke a BBC-nek elmondta, hogy mindez egy régebbi hekkelésből származhat.

„Az e-mailek nagyon réginek tűnnek, és ez arra enged következtetni, hogy ezek valószínűleg egy máskor és más csoportok által kiszivárgott információk, amelyeket ma újrahasznosítanak” – mondta Kaiser, aki az FBI Bűnügyi, Kiberbiztonsági, Elhárítási és Szolgáltatási Osztályán dolgozott.

Szakértők szerint egy ilyen művelet nem igényel sok kifinomultságot.

„A személyes fiókok nem rendelkeznek ugyanolyan szintű védelemmel és riasztásokkal, mint a kormányzati rendszerek, így ezek gyakran vonzó célpontot jelentenek a hekkerek számára” – mondta Dave Schroeder, a Wisconsin-Madisoni Egyetem egyik igazgatója. (BBC)