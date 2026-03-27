Először teljesítette az összes NATO-tagállam a két százalékos szabályt

Minden NATO-tagország növelte a védelmi kiadását 2025 végére, amivel először érték el a két százalékos célértéket, azt, hogy legalább a GDP-jük két százalékát fordítsák védelmi kiadásokra.

Ezt akár egy kisebb történelmi lépésnek is lehetne nevezni, hiszen hosszú ideig ezt hiába ígérte meg mindenki, miután 2014-ben elfogadták a két százalékos célt, több ország ettől sokáig jelentősen elmaradt - igaz, közben Donald Trump már extrém magas, öt százalékos arányt követel, az orosz fegyverkezés miatt pedig sokan nagyon elkésettnek érzik az európai NATO-országok lassú magukhoz térését.

A védelmi kiadások friss adatairól Mark Rutte, a NATO főtitkára számolt be a csütörtökön kiadott éves jelentésében.

„A jelentésben szereplő adatok magukért beszélnek. Jelentős előrelépést tettünk a védelmi beruházások terén, és a NATO ma erősebb, mint valaha... Valódi szemléletváltás történt, és európaiként büszke vagyok arra, amit teszünk – a hatalmas előrelépésre, amit elérünk”

- mondta a NATO holland főtitkára.

Mark Rutte 2025. június 5-én Brüsszelben. Fotó: Bob Reijnders/Middle East Images via AFP

Arányosan a legtöbbet Lengyelország költötte védelemre a NATO-tagok közül 2025-ben: a GDP 4,3%-át.

Öt ország volt, amelyik most először érte el a minimálisan előírt két százalékos értéket: Spanyolország, Portugália, Albánia, Belgium és Kanada. Magyarország ezt 2024-ben teljesítette először.