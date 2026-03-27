Eltűnt két mexikói hajó, miközben segélyeket szállítottak Kubába

Két, humanitárius szállítmányokkal teli eltűnt vitorlást keresnek, amelyek Mexikóból Kubába tartottak a Karib-térségben. Mexikó haditengerészeti kutatócsoportokat és katonai repülőgépeket vetett be a legalább kilenc fős legénységű Friendship és Tigger Moth hajók felkutatására – közölte a mexikói haditengerészet a BBC cikke szerint.

A hajóknak kedden vagy szerdán kellett volna megérkezniük a kubai fővárosba, Havannába, de semmilyen jelzés nem érkezett tőlük, és az érkezésüket sem erősítették meg.

A két eltűnt hajó március 20-án indult el Isla Mujeres szigetéről, Mexikó legkeletibb államából, Quintana Roo-ból. A kilencfős legénység soraiban van lengyel, francia, kubai és amerikai származású személy is.

„A kapitányok és a legénység tapasztalt tengerészeknek számítanak, és mindkét hajó fel van szerelve megfelelő biztonsági rendszerekkel és jelzőberendezésekkel” – mondta a konvoj szóvivője a Reutersnek adott nyilatkozatában.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök egy közösségi médiás bejegyzésben aggodalmát fejezte ki az eltűnt hajók miatt, ezt írva: „Országunkból mindent megteszünk testvéreink felkutatása és megmentése érdekében.”

Donald Trump amerikai elnök olajembargójának kezdete óta Kuba nagyrészt önkéntesek és civilek segítségével jut humanitárius segélyekhez. Az ENSZ korábban már figyelmeztetett, hogy Kuba „súlyos” ellátási hiányokkal néz szembe, több mint 50 000 műtétet töröltek Kubában, mivel az üzemanyag-hiány és az elöregedő infrastruktúra országos szintű áramszünetet okozott. Az élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal párosulva a helyzet ritka nyilvános elégedetlenséget váltott ki utcai tüntetések formájában.