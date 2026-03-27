Etikai-fegyelmi eljárás indult Hatvanpuszta tervezője ellen

Az Építészkamara Etikai-fegyelmi Bizottsága eljárást indított Taraczky Dániel, Hatvanpuszta tervezője ellen - írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Hatvanpuszta, a maga pompájában. Fotó: Németh Dániel/444

Az eljárást Hadházy kezdeményezte, mint írja, azért, „mert a tervező nyilvánvalóan társtettes a védett műemlék istállók lerombolásában, ez pedig minden szakmai szabályt lábbal tipor (azon kívül, hogy természetesen bűncselekmény is.”

Az ellenzéki politikus szerint az eljárás azért fontos, mert „annak végén Orbánnak lesz egy papírja arról, hogy lerombolta a műemlékeket - azaz egytől-három évig terjedő börtönnel büntetendő bűncselekményt követett el”, de mint jelezte, az eljárásnak a választások előtt már nem lesz eredménye.

