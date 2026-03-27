Ezt nézd meg: Szeszélyes kalandok premier előtti vetítés és Tyúkól élő podcastfelvétel

Egy egymást továbbra is mélyen szerető, kétgyermekes pár 16 év együttlét után nyitott kapcsolatba lép, ahol mindketten szabadon felfedezhetik saját szexualitásukat. A film hónapokon át követi, hogyan változik a párkapcsolat és a szereplők élete: vajon elég erős-e a közös alap, amit felépítettek, és kibírja-e kapcsolatuk a kísérletezést, a féltékenységet, a bizonytalanságot és az ebből fakadó félreértéseket. A történet fejezetekben bontakozik ki, bemutatva intim és kevésbé intim találkozásaikat, kendőzetlenül, de szeretettel, mindig finom humorral átszőve, kiemelve helyzetük abszurditását.

A Szeszélyes kalandok érzékeny társadalomrajz, ami olyan kérdéseket feszeget humorral, amikről általában nem szívesen beszélünk.

Mi viszont beszélgetni fogunk róluk, méghozzá a Tyúkól harmadik élő podcastfelvételén! A Budapest Filmmel közös premier előtti vetítésünk helyszíne ismét a Toldi mozi lesz, ráadásul végre egy olyan filmet nézhetünk meg, amin lehet nevetni is – márpedig ha valamire, akkor nevetésre mindig szükség van. Ahogy arra is, hogy közösségben legyünk: nagyon örülünk neki, hogy immár harmadszorra(!) ülhetünk le veletek, hogy általunk fontosnak tartott témákról együtt gondolkodhassunk.

Nyitott kapcsolatok, életközepi bizonytalanságok, párkapcsolati dinamikák. Mi a poliamória, kinek való vagy nem való? Honnan tudod egyáltalán, hogy neked mi való?

Vendégünk: Jámbor Eszter (Testsuli).

Gyertek el, nézzünk együtt filmet, és beszélgessünk!

Időpont: 2026.04.21. (kedd)

Helyszín: Toldi mozi (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.)

Program:

19:00 - 20:40: Szeszélyes kalandok premier előtti vetítés (101")

20:45 - 21:45: Tyúkól élő podcastfelvétel

Jegyek a Toldi mozi oldalán elérhetők korlátozott számban!