Feljelentést tesz a Transparency, mert az ügyészség nem indít nyomozást Szabó Bence kijelentései nyomán

Feljelentést tesz a Transparency International Magyarország, mert az ügyészség hivatalból nem indít eljárást a Szabó Bence rendőrszázados által jelzett visszaélések ügyében – mondta Ligeti Miklós, a szervezet jogi igazgatója a Klubrádiónak.

Szabó arról beszélt igen részletesen, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Nemzeti Nyomozó Irodának nyomoznia a Tisza informatikusai után

Ligeti szerint az ügyészség álláspontja jól mutatja, milyen problémásan működik a közérdekű bejelentők védelme Magyarországon. Felidézte, hogy az elmúlt években több olyan eset is volt, amikor valaki korrupcióra vagy visszaélésre hívta fel a figyelmet, de nem az állításait vizsgálták ki, hanem magát a bejelentőt vették célba.

Szabó Bence mellett példaként említette Panyi Szabolcs újságírót, aki annak járt utána, hogy a magyar külügyminiszter az EU-s tárgyalások szüneteiben rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, valamint Bátonyi Pétert, aki nyilvánosság elé állt azzal, hogy „törvénytelenül engedélyeztek csókosoknak a műemléki rombolásokat”. Bejelentése ellenére egy éven át nem indult nyomozás az ügyben. Közös bennük – tette hozzá Ligeti –, hogy „bátran, becsületesen és tiszteletre méltóan kiálltak”, miközben az állam nem az általuk feltárt visszaéléseket vizsgálta, hanem őket próbálta hitelteleníteni.

„A rossz hír hozóját lejáratják, alkalmatlannak bélyegzik, kirúgják, és büntetőeljárás indul ellene” – fogalmazott a jogász. Véleménye szerint a hatóságok sokszor elbagatellizálják a feltárt ügyeket, miközben a bejelentők viselik a következményeket.

Ligeti az uniós szabályozást is bírálta. Mint mondta, bár létezik egy irányelv a közérdekű bejelentők védelméről, az több ponton hiányos, ráadásul Magyarországon sem alkalmazzák megfelelően. Kiemelte, hogy bizonyos területek – például a nemzetbiztonság és a bűnüldözés – eleve nem tartoznak a hatálya alá.

Hangsúlyozta: egy jól működő rendszerben először a bejelentő által feltárt ügyet kellene kivizsgálni, és csak ezt követően azt vizsgálni, hogy a bejelentő megszegett-e valamiféle belső szabályt. Úgy véli, a közérdekű bejelentők számára „gyorsítósávot” kellene biztosítani, hogy az általuk jelzett problémák mielőbb kivizsgálásra kerüljenek.

Ehhez képest Magyarországon „fordítva ülnek a lovon”: Szabó Bencét „csuklóztatják”, sőt, már gyanúsítottként kezelik, miközben az általa feltárt visszaélések miatt nem indult eljárás. Emiatt döntött úgy a Transparency International, hogy feljelentést tesz. Ligeti elmondása szerint a beadvány már elkészült, és rövidesen az ügyészséghez kerül. „Ha hivatalból nem látják azt, ami nyilvánvaló, akkor mi leírjuk nekik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezzel szeretnék elérni: a hatóságok érdemben foglalkozzanak a felmerült gyanúkkal.

A Népszava csütörtökön megkereste a Legfőbb Ügyészséget, hogy megtudja, indítanak-e hivatalból vizsgálatot Szabó Bence sajtóban megjelent kijelentései nyomán. A kommunikációs osztály válasza szerint „az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli”.