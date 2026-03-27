Győrben kicsúszott Orbán Viktor kezéből az országjárása

Fekete ruhás, marcona alakok gyülekeznek 6 óra körül a Jedlik Ányos és a Király utca sarkán Győrben. Nagy tér sarka ez a két utca, ott beszél majd Orbán Viktor és a külügyminisztere valamivel később. Akik itt gyülekeznek, nem fogják hallani a beszédeket. Elnyomja majd a sípolás és az ordítozás.

Maroknyi ellentüntető közeledik a tér felé a Jedlik Ányos utcán, de a fekete ruhások egymásba kapaszkodnak, nem engedik át őket. Kopasz, széles férfi gázsprayt vesz elő a bomberből, megmutatja a többieknek: „Mindjárt oszlatunk a faszba”. „Azt kéne” – a szájában fogpiszkálót forgató férfi egyetért, de a kopasz inkább visszacsúsztatja a sprayt a zsebébe, nem olyan a helyzet.

Fotó: Németh Dániel/444

Mellettük étterem, átlátszó ponyvával fedett terasz. A középkorú asztaltársaság hozzálát a cigánypecsenyéhez, mellé sört isznak. Egyszerre megjelenik egy tucat férfi táblákkal a kezükben: Szégyellem magamat helyettetek! Ez nem Győr igazi hangja!

A szöveg alatt nyilak, néhány a vacsorázók felé mutat, néhány a fekete ruhások felé, talán hárman találják el az ellentüntetőket. „Arra izéljetek a nyíllal!” – a brigádvezető instruál.

Az ellentüntetők nem túl határozottak, egy idős asszony követeli a leghangosabban, hogy eresszék be a térre. A fekete ruhások nem eresztik. Haloványan szól a „hol a pénz”, ekkor még az ellentüntetők vannak kevesebben.

Fotó: Németh Dániel/444

Akkor alakul ki dulakodás, amikor egy 40 körüli férfi próbál meg átjutni a sorfalon. Nem az ellentüntetőkkel érkezett, amennyire ki lehetett venni, Orbán Viktort szerette volna meghallgatni, de meglökhette az egyik verőembert, aki erre visszalökte. Már ütésre emelte a kezét, amikor a férfi huszonéves lánya közéjük állt, így is alig tudta elráncigálni az apját.