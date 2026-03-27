Ha nem tudod, kit választanál a választáson, a K-Monitor ismét segít orientálódni

2019 és 2024 után a K-Monitor megint Voksmonitorral segít azoknak, akik esetleg érdeklődnek aziránt is, hogy az egyes pártok közül ki mivel kecsegteti a választópolgárokat.

A kérdéseket (44 darabot) a K-Monitor munkatársai úgy állították össze, hogy lefedjék az ország működését meghatározó szakpolitikai területek széles körét, így a válaszadók a Fidesz és a TISZA mellett a DK, a Mi Hazánk és az MKKP véleményét ismerhetik meg 44 közéleti kérdésben, és ezeket össze is vethetik egymással és a saját álláspontjukkal.

A pártok közül a DK, az MKKP és a Mi Hazánk válaszoltak a K-Monitor által küldött kérdőívre, a kitöltők így az egyes kérdésekre adott indoklásukat is elolvashatják. A TISZA esetében a párt programja volt irányadó, míg a Fidesz álláspontja elsősorban az elmúlt időszak kormányzati döntéseiből volt kikövetkeztethető.

Íme a teszt: