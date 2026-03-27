Helló tavasz: hó borította be a Bakonyt

Télies időjárás köszöntött be a Dunántúl legmagasabb pontjain, a Bakonyban néhány centis hótakaró alakult ki péntek reggelre - írja az Időkép.

Hogy történt ez? Jött egy nagy adag hideg légtömeg, viharos széllel körítve, így a magasban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, éjszaka pedig erősen havazott is, így a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is több helyen kifehéredett a táj, volt, ahol a hó vastagsága az 5 centimétert is megközelítette. Mivel azonban tavasz van, a hőmérséklet pedig napközben fagypont felett jár, a hó folyamatosan olvad.

Aki szereti a havas tájakat nézegetni (mint például én), annak ajánlom megtekintésre az Időkép galériáját a március végi jeles eseményről.

Egyébként nem egyedülálló dolognak vagyunk szemtanúi, bár 2013 tavaszáról a legtöbben március 15-re emlékszünk, amikor a hókáosz közepén Pintér Sándor belügyminiszter SMS-t küldött arról, ki hová üljön át egy másik autóba, viszont akkor is volt még március 25-27. között egy nagyobb környi havazás. Március 27-én ráadásul az ország nagy része nagy részét 10-20 centis hótakaróra ébredt 13 évvel ezelőtt.