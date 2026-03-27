Magyar Péter: „Ezek nagyon súlyos bűncselekmények”

Magyar Péterrel országjárása csütörtöki, esztergomi állomásán, az esti, Radnai Márkkal közös fellépése után beszélgettünk egy közeli étteremben. Az interjún rövidítettünk.

444: A Direkt36 napokban megjelent cikkéről és a Szabó Bence századossal készült videós interjúról fogunk beszélgetni. A történet főszereplője két informatikus, akiket Buddhaként és Gundalként emlegetnek a cikkben. Ők a Tisza Párt alkalmazásában álltak?

Magyar Péter: Úgy emlékszem, mindkettőjüknek önkéntes szerződése volt. A fiatalabb srác, akit Gundalfként aposztrofál most már a közvélemény is, nagyon fiatal, azt hiszem 19 éves most, legfeljebb 20. Ezért szoktunk jókat nevetni, amikor azt mondják, hogy beszervezték, és már hét éve kémkedik, mert akkor lehetett 12 éves. Gundalf már nem dolgozik a pártnak egyáltalán, szerintem a másikuk sem, hivatalosan már nincsen szerződése, de ő még besegít.

Amikor történtek ezek az események, amikor lefoglalták a Buddha nevű informatikusuk adathordozóit, a Tisza Párt szerveit, önök erről értesültek, és tudtak arról is, hogy a Gundalfot valaki megkereste, üzeneteket küldött neki, pénzt ajánlott…

Több mindent ajánlott, pénzt, nőket is, és igen, volt fenyegetés is.

Miért nem álltak a nyilvánosság elé ezzel a történettel akkor?

Akkoriban értesítettek minket arról, hogy ez az új Pegasus, a Candiru nevű kémszoftver a jelek szerint megjelent a rendszereinkben. Azt tanácsolták nekünk, hogy mivel még idő kell ahhoz, hogy ezt fel lehessen göngyölíteni, be lehessen bizonyítani, további információkat kell szerezni.

Egyértelmű volt, hogy amit látunk, az egy titkosszolgálati akció, még a 19 éves srác számára is nyilvánvaló volt, és azt tanácsolták, húzzuk egy kicsit az időt, tudjunk meg több információt.

Én nyilvánosság elé álltam volna, de azt mondták, hiába tennénk, úgyis elkenik a dolgot, és a jelenlegi ügyészség, a jelenlegi igazságszolgáltatás még minket állítana be bűnözőnek, mint ahogy teszik is. Ezért úgy döntöttünk, megtartjuk a választások utánra, amikor lesz független nyomozóhatóság, átvilágított titkosszolgálat.

Jó döntés volt vagy nem, nem tudom. Nem akartunk több részletet nyilvánosságra hozni, mert ez annál sokkal súlyosabb ügy ez, minthogy két srácról szóljon. Komolyan gondolom, hogy 1990 óta ez a legnagyobb, nem csak nemzetbiztonsági, hanem politikai bűncselekmény-sorozat, ennél sokkal kisebbe buknak bele kormányok. Ezt nem szabad olcsón adni, ha szabad így fogalmaznom.

Önnek van bármi fogalma arról, ki lehet Henry, aki a cikkben Gundalfot megkörnyékezi, fenyegeti, az akció egyik szervezője?

Van sejtésem róla, igen, de ezt is később szeretném elmondani a már független hatóságoknak. Nem vagyok biztos benne, de van sejtésem. Többfajta verzió keringett és többfajta eshetőségre gondoltunk mi is.

Először azt gondoltuk, hogy ezek magán titkosszolgálatok, tehát nem államiak, de Rogán Antal felügyelete alatt állnak, aztán kiderült, hogy valószínűleg több csoportról van szó, az egyik magán, de a másik nem az.

A cikkben is két csoportról van szó. Az egyiket Vogel Evelinhez kötik, a másikat pedig Henryhez. Önök tudnak más csoportokról, akik megpróbáltak beépülni, információkat szerezni?

Szerintem ennél több volt. Három biztosan, de nyilván elképzelhető, hogy van, amiről nem tudunk, és az is lehet, hogy ezek kapcsolatban állnak egymással. Lehet, hogy ami külön csapatnak tűnik, ugyanabból a megbízásból dolgozik, csak más eszközökkel. Vogel Evelin története is ide tartozik, ami elsikkadt mostanra, mert a Direkt36 cikke sokkal súlyosabb dolog, de őt is használták, és az is kiderült, kik álltak mögötte. A Vertán-féle csapat, azaz a Kubatov-féle csapat, hiszen Vertán György Kubatov Gábor embere Kindlovics Mátéval együtt. Mindezek könnyen lehetnek egy csapat is, akik különböző irányból próbálkoztak, és még egyszer mondom, lehet, hogy van, amit nem is vettünk észre.

Amikor Gundalf csatlakozott hozzánk, nagyon az elején voltunk az építkezésnek, sok önkéntesünk volt, nagyon sok fiatal, csomóan lemorzsolódtak, másokat mi tettünk ki. Egyébként a Gundalf nevű srácot is mi tettük ki, mert azt gondoltuk, hogy ő is valakinek dolgozik. Utólag kiderült, hogy nem, és éppen, amikor mi kitettük, és még haragudhatott volna is a pártra rögtön jelezte, amint megkeresték, és elmondta, mit ajánlanak neki, és hogy zsarolják.

Nem az én feladatom mindazonáltal, hogy megállapítsam, egy csapat volt vagy három vagy négy. Az, hogy egy demokratikus jogállamban ez történik, teljesen felfoghatatlan és teljesen elfogadhatatlan. Itt nem politikai eszközökkel kampányol vagy harcol egy közösség, hanem igénybe veszi az állampárt a titkosszolgálatokat, a hatóságokat.

Van, ahol beleszólnak a nyomozásba, lassítják, például a Vogel Evelin-ügyben. Másfél éve nem hallgatták ki gyanúsítottként, miközben már ott vannak a tanúk, ott vannak a szakértői vélemények, minden ott van, leírta maga a Nemzeti Nyomozó Iroda is.

Összeérnek a szálak, de ez egy nagyon bonyolult ügy. Még annak is, aki benne van, nagyon bonyolult.

Nagyon sok informatikai kérdésről van szó például, amit értenek, akik értenek. Egy normálisan működő országban, normálisan működő ügyészséggel, rendőrséggel másnap kiszállt volna a hatóság a minisztériumokba, itt meg mintha mi sem történt volna, megy tovább minden.

Jól értettem, hogy arra jutottak, hogy a párt elleni akciókban részt vett az állami titkosszolgálat és magán titkosszolgálatok is?

Ezek lehet, hogy össze is dolgoznak, lehet, hogy cserélődnek is az emberek. Régóta tudott dolog, hogy Rogánék dolgoznak magán titkosszolgálatokkal, kiszerveznek feladatokat magán titkosszolgálatoknak, amit az állami nem tud vagy nem mer elvállalni.

Számít arra, hogy valami még előkerülhet, akár erről az ügyről, vagy más vonalon?

Hozzám azok az információk jutnak el, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozók is igyekeztek ellenállni.

Ezek nagyon súlyos bűncselekmények, ugyanis. A rendőrség is, a Nemzeti Nyomozó Iroda is igyekezett ellenállni, több-kevesebb sikerrel. Nem hiszem, hogy túl sok minden kiderülne mostmár. Lehet, hogy terveztek dolgokat, de ez nagyon veszélyes játék. Annyi jogszabályt sértenek, hogy el sem tudom mondani, és ezt pontosan látják az Alkotmányvédelmi Hivatalban is. Arra készülnek, hogy kormány és rendszerváltás lesz. Nem hiszem, hogy Rogán Antal helyett vagy Kubatov Gábor helyett szeretnének börtönbe menni.

Érkeztek olyan jelzések, és természetesen ezeket nehéz ellenőrizni, hogy a titkosszolgálatoknál igyekeznek a hatalmat visszafogni. Valószínűleg ezért is került sor esetlegesen magán titkosszolgálatok bevonására, kiszervezésre. Hogy onnan mi kerül elő, nem tudom, de mindenki látja, hogy még a valódi információkat, felvételeket is meghamisítják. Az emberek már nem vevők erre. Főleg, miután kiállt Szabó Bence százados. Erre mi sem számítottunk, hogy ilyen szépen keretbe rakja a történetet, anélkül, hogy ismerné a politikai hátterét, tudná, a mi oldalunkon mi történt. Ennél hitelesebben nem lehetett volna ezt elmondani.

Segélykiáltás volt ez egyébként, és nem csak az övé, hanem a rendőrségé, a titkosszolgálatoké, az ügyészségé, a kormánytisztviselőké. Segélykiáltás, hogy hogyan akarják őket tönkretenni, kényszeríteni, zsarolni, fenyegetni, használni, teljesen illegálisan. Nem hiszem, hogy az állami szervektől túl sok minden ki fog kerülni, bár látva azt, milyen jelentést sikerült az Országgyűlés honlapjára feltöltenie az Alkotmányvédelmi Hivatalnak… Egészen nevetséges. A Tanú című film forgatókönyvírója is csettintene, ha ezt látná. Szánalmas.

Pont ezért teljesen hiteltelen, bármit is hoznak ki. Az emberek már nem hisznek ezeknek a hatóságoknak, és főleg nem az állampártnak.

Úgyhogy mondanám, hogy érdeklődéssel várom, de nem igazán érdekel ez már minket, megyünk előre, 16 nap van hátra, utána a független hatóságok ezeket ki tudják vizsgálni.

Nem gondoltam, hogy tulajdonképpen megpuccsolják a hazánkat, azt nem gondoltam volna, hogy ilyen őrült kockázatot vállalnak. Ismerem őket, és nyilván sejtettem, hogy mindent megtesznek a hatalomban maradásért, a lopott szajréért, de hogy ilyen kockázatot vállaljanak. Amit két ember tud akár a titkosszolgálatnál, akár máshol, azt már több ember is tudja. Mindenki sejtheti, hogy a rendszerváltás után dőlni fognak a dominók. Senki nem akarja elvinni Rogán Antal helyett a balhét, vagy Kubatov Gábor helyett, vagy Orbán Viktor helyett.

Ki fognak tálalni ezek az emberek, mivel fenyegették, mivel zsarolták őket, hogy megszegjék a hivatali esküjüket, hogy a legerősebb magyar pártra dolgozzanak. Olyanok dolgok is ki fognak derülni, amikről jelen pillanatban sejtésünk sincs, és nincs is közük a Tiszához.

A kormányzat erre az egész ügyre azzal reagált, hogy az érintett informatikusokat Ukrajna képezte ki, ukrán kémek, ez egy kémelhárítási művelet. Ki tudták-e zárni azt, hogy ezeknek az informatikusoknak, akik önöknek dolgoztak, köze lenne az ukrán titkosszolgálatokhoz bármilyen módon?

Ez ugyanaz, minthogy az ukránok finanszírozzák a Tiszát. Marhaságok. Mit finanszíroznak? A Ricsi nevű Ford Transitunkat, vagy az országjáráson a zászlókat, a fáklyákat? Minket 50 ezer magyar ember támogat havonta. Miért akarna Ukrajna bármit is csinálni a mi informatikusainkkal? Egy 19 éves srácot képeztek ki hét éve Ukrajnában? Nehéz ezekre reagálni, mert ha legalább valami igazságmorzsa lenne benne, akkor azt mondanám, hogy érdemes cáfolni, de így… Természetesen egy szó sem igaz a vádakból.

Ők magyar emberek. Ráadásul szerintem tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem adják el magukat, hogy nem lehet őket zsarolni, nem árulják el a hazájukat, sem a politikai közösségüket. Nekem ez éppen elég.

Nekünk nincs titkosszolgálatunk, nem tudjunk átvilágítani az embereket, de soha erre utaló jelet nem láttunk, szerintem méltatlan is ilyenekre válaszolni. Az, hogy ezeket a srácokat kihozza névvel a kormánypárti sajtó, hogy lefotózzák, kiteszik és egészen aljas dolgokkal vádolják, az önmagában mutatja, hogy ez nem jogállam. Ilyet jogállamban nem lehet csinálni, mert másnap elvinné a rendőrség azokat, akik ezt művelik egy civil emberrel. Megvádolták őket egy aljas, gusztustalan dologgal, megpróbálták őket megzsarolni és amikor ellenálltak, és visszafordult ez a pisztoly a hatalom felé, akkor még egyszer megpróbálják őket tönkretenni.

Nem biztos, hogy mindenki olyan jól viseli lelkileg, ha ukrán kémezik, egészen alantas és gusztustalan vádakkal illetik. Nagyon remélem, hogy ők bírják. Nem volt időm még velük beszélni, de ez valami egészen ízléstelen. Nyilván be fogják perelni ezeket az embereket, és újságokat. Nekünk is ott áll stócban, hogy kik ellen kell büntetőeljárásokat indítanunk, polgári pereket indítanunk, de egyszerűen most nem fér bele az időnkbe. De nem évülnek el.

Egészen aljas, gusztustalan a hatalom. A Kádár-rendszer végén nem volt ennyire aljas. Ez az NDK-s időkre, az 50-es évekre emlékeztet. ÁVH még éppen nincsen, de már csak határeset.

Úgyhogy az ukrán kémvádból egy árva szó nem igaz, soha erre utaló jel sem volt. Dolgoztak, szakemberek voltak. Buddha csomó támadást elhárított. Pontosan láttam, amikor ezek a különböző csapatok akartak backdoorokat, hátsó ajtókat és egyebeket elhelyezni a rendszereinkben. Rengeteg ilyet megakadályozott. Miért csinálta volna Ukrajna? Teljesen nonszensz.

A Tisza Világ applikáció elleni támadás is ebbe a történetbe illeszthető bele?

Valószínűleg igen. De a Candirut nem gondolom, hogy a magyar szolgálat önmaga csinálta. Hogy az izraeli szolgálat volt benne, vagy keletről jött, ezt ki kell vizsgálni.

Próbáltam óvatosan fogalmazni, nem vagyok informatikus, nem akartam erről többet mondani, ezt majd a hatóság kivizsgálja. Sok mindent meg tudtunk akadályozni, és volt, amit nem tudtunk.

Ahogy mondja, nincs titkosszolgálatuk, és ezek komplex, sokszor technikai kérdések. Ki ad önöknek tanácsot, hogyan tudják a helyes döntéseket meghozni ebben a helyzetben, kinek a szakértelmére számítanak?

Milyen kérdésben?

Például abban, hogy mikor érdemes várni, gyűjteni a bizonyítékokat, amiről az előbb beszéltünk.

Emlékszem arra, amikor előálltunk bizonyos dolgokkal és még a független sajtó is elkezdett nevetni, mint a kémtollnál, miközben az is ott volt. Ezek egyedi döntések, nincs ilyen tanácsadóm. Hallgatok az informatikusainkra, akik jó szándékúak, és teljesen logikusnak tűnt, hogy még adatokat kell gyűjteni, miután megmutatták ezeket a chat üzeneteket. Egészen elképesztőek voltak, a V. E. monogrammal, a másikkal, de volt szerintem több is. Először tényleg azt hittem, hogy ez valami rossz vicc. Aztán amikor jöttek újabbak és újabbak, akkor hallgattam rájuk, amikor azt mondták, hogy idő kell. Megállapodtunk abban, hogy amikor rendszerváltás lesz, bemutatjuk ezeket a hatóságoknak.

Nálunk mindenki jó szándékú volt. Persze edződtünk menet közben, olyan dolgok történtek, amiket mi sem gondoltunk volna. Biztos, hogy nem mindig hozunk jó döntéseket, biztos, hogy a szakembereink sem tudnak minden tehetség és minden szorgalom ellenére mindenkit megvédeni. Mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírtak, az uniós és a magyar jogszabályok. De nem az a fontos, hogy kiszivárogtak adatok, ilyen minden nagy cégnél előfordul, hanem hogy utána mi történt. A propaganda ezt felhasználta, térképre tette, visszaéltek több százezer ember személyes adatával. Ez a súlyos ügy, mert egy hekker a világ legnagyobb cégéhez is be tud törni, más államot is meg tud hekkelni. De hogy utána hogy lép a hatóság, megvédi-e az állampolgárokat, az a kérdés.

Itt pont nem ez történt, hanem az ellenkezője, itt még rádobtak egy gallon benzint a tűzre, még bele is rúgtak az emberekbe. A mai napig nem tudjuk, mi van az adatlopásos üggyel. Néhányan írnak, hogy semmi választ nem kapnak a bejelentéseikre. Hallottuk az adatvédelmi hatóságot, kiált ezekért az emberekért? Nem az lenne a feladata ilyenkor a rendőrségnek, az ügyészségnek, hogy azonnal elrendeljék a nyomozást? Nem csinálnak semmit, az állam nem működik, nem a saját állampolgárait védi, nem a saját szuverenitását védi, hanem pont az ellenkezőjét csinálja.

Eddig sem volt túl jó véleményem a Fideszről, szétlopták az országot, tönkretettek sok mindent, de az, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, az a Tiszán túlmutat. Ha a Tiszával megcsinálják, mint legerősebb párttal, akkor bárkivel megcsinálják.

Ez az állampárti metodika és logika. Láthatóan azt hitték, bármit megtehetnek. Most próbálnak kémsztorit keríteni mögé. Szánalmas erőlködés. Azt látom, hogy azért nő a Tisza támogatottsága, mert a Fidesz szavazók sem veszik be ezt a marhaságot. A propaganda csak akkor működhet, ha van valami valóságalapja, és attól már réges-régen messze vagyunk.