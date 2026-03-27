Magyar Péter: Szomorú látvány a saját démonjaival küzdő, meghasonlott miniszterelnök látványa

Fotó: Németh Dániel/444

Győrben kicsúszott Orbán Viktor kezéből az országjárása: a Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett, többek között fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott a „börtön, börtön”.

Az ellentüntetők láthatóan felingerelték a Fidesz elnökét – aki egyébként sem volt a helyzet magaslatán, még a helyi jelöltek nevét is papírból kellett kilesnie –, és Orbán a színpadról az ellene tüntetőknek mutogatva kezdett ukránozni.

A jelenetet újraközlő Magyar Péter így kommentálta az eseményt:

„Bár politikai ellenfelem, mégis szomorú látvány a saját démonjaival küzdő, meghasonlott miniszterelnök látványa. Az ember, aki három és fél évtizede egy nemzet jövőjének képviseletére vállalkozott, ma képtelenségeket rikácsolt Győrben a vele egyet nem értőknek, akik egyébként a haza többségét alkotják.

Orbán Viktor elvesztette a kontrollt. Senki nem akar ukránbarát kormányt, mindannyian egy működő országot szeretnénk. Ahol a magyar állam a polgárokat védi, a gyerekeket védi, és a bűnözőket üldözi. Ennyit akar az egész ország. És aki ezt már nem tudja vagy nem akarja a hazának megadni, annak azt kívánjuk, hogy méltósággal vonuljon vissza.”

választás 2026 választás magyar péter Tisza Párt orbán viktor győr választás 2026
Győrben kicsúszott Orbán Viktor kezéből az országjárása

Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.

Bábel Vilmos, Németh Dániel
