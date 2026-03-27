Magyar Péter: Szomorú látvány a saját démonjaival küzdő, meghasonlott miniszterelnök látványa

Győrben kicsúszott Orbán Viktor kezéből az országjárása: a Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett, többek között fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott a „börtön, börtön”.
Az ellentüntetők láthatóan felingerelték a Fidesz elnökét – aki egyébként sem volt a helyzet magaslatán, még a helyi jelöltek nevét is papírból kellett kilesnie –, és Orbán a színpadról az ellene tüntetőknek mutogatva kezdett ukránozni.
A jelenetet újraközlő Magyar Péter így kommentálta az eseményt:
„Bár politikai ellenfelem, mégis szomorú látvány a saját démonjaival küzdő, meghasonlott miniszterelnök látványa. Az ember, aki három és fél évtizede egy nemzet jövőjének képviseletére vállalkozott, ma képtelenségeket rikácsolt Győrben a vele egyet nem értőknek, akik egyébként a haza többségét alkotják.
Orbán Viktor elvesztette a kontrollt. Senki nem akar ukránbarát kormányt, mindannyian egy működő országot szeretnénk. Ahol a magyar állam a polgárokat védi, a gyerekeket védi, és a bűnözőket üldözi. Ennyit akar az egész ország. És aki ezt már nem tudja vagy nem akarja a hazának megadni, annak azt kívánjuk, hogy méltósággal vonuljon vissza.”