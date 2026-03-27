Molotov-koktélt dobtak az orosz kulturális központra Prágában

Ismeretlen támadók több Molotov-koktélt dobtak az orosz kulturális központ épületére Prágában csütörtök este, a rendőrség egyelőre keresi a gyanúsítottakat – közölte a cseh rendőrség.

Az orosz nagykövetség a Facebookon azt közölte, hogy a támadó vagy támadók hat gyúlékony anyaggal teli üveget dobtak az épületre, amelyek közül három megrongálta a homlokzatot.

„Példátlan erőszakos cselekménynek tekintjük ezt az esetet, amely veszélyeztette a személyzet életét és egészségét” – közölte a nagykövetség.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Telegramon „barbár cselekedetnek” nevezte az esetet.

Lubomir Metnar cseh belügyminiszter az X-en pedig azt nyilatkozta, hogy minden támadás elfogadhatatlan, az ügyet kivizsgálják, és a hatóságok készek reagálni, ha további intézkedésekre van szükség. (Reuters)