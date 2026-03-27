Összeraktad ezt az egész tiszás kémsztorit Henryvel meg Gundalffal? Hát a filmekben nincs ilyen, mi meg ebben élünk

Na, cső! Azon röhögök, hogy sikerült megint jó ütemben leszervezni a találkozót. Akárhányszor leülünk dumálni, mindig történik valami szarság, amibe önmagában hat kormánynak kéne belebuknia. Nézted most ezt a kémes cuccot? Hogy a Tiszára rámentek valami nindzsa titkosszolgálatosok, hogy szétszedjék őket, de úgy, hogy még a magyar FBI-t is inasba vágták hozzá? Nincs meg? És az aranykonvoj, meg a Panyi? Hát, egy istenverte összeesküvéses thrillersorozatban élünk, haver!
Gundalf, meg Henry, kriptós milliók, meg négy kurva. Ilyen nincs, de tényleg.
Mondjuk legalább a rosszfiúk is pont annyira balfaszok, mint a filmekben, mert végül lebuknak, és vannak magányos hősök is, akik megmentik a világot. De akkor mondom!
Emlékszel arra, hogy régen a tiszás adatbázisokból nevek szivárogtak ki? Előbb egy tiszás discordos szerver, aztán meg 20 ezer név? Na, hát most legalább kiderült, hogy mi volt az egésznek a háttere. Mint amikor a filmben jön a csavar, és leesik a nézőnek végre, miért is történt a film közepén az, ami.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
Kindlovits a Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.
Egy kollégiumi fénymásolóval indított, mára az államhoz bekötött milliárdos. Vertán György nagyvállalkozót Magyar Péter azzal vádolta meg, hogy fideszes körök megbízásából Vogel Evelint és Varga Juditot is segíti – egyiküket pénzzel és lakással, a másikukat állással.
A szivárogtatások után arra jutottak, hogy a közösségi tér mára célponttá vált.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.
Erősíteni akarják a miniszterelnök közvetlen munkaszervezetét.
Ez már nem egyszerűen hazugság, hanem valami új kategória.
Magyar elnézést kér a magyaroktól, hogy „ezeket a manipulált ocsmányságokat kell hallgatniuk”.