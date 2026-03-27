Pintér Sándor Szabó Bencéről: A kollégák, akikkel ő együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják

Lakosság fórumot tartott Pápán Takács Péter egészségügyi államtitkár, amin részt vett Pintér Sándor belügyminiszter is.

Pintér mindeddig egyszer sem szólalt meg a Tisza Párt informatikusai elleni titkos műveletekről, ezért a fórumon a telex próbálta kérdezni. A miniszter írásban kérte a kérdéseket, így azokat végül a fórumon Takács (némi kommentárral is körítve) olvasta el, Pintér pedig reagált is.

Az egyik kérdés az volt, volt-e Pintérnek tudomása arról, hogy az NNI nyomozóinak munkájára és a hatósági eljárásra nyomást gyakorolt az Alkotmányvédelmi Hivatal - ezt állítja Szabó Bence, az NNI volt nyomozója.

Pintár azt válaszolta: Szabó Bence ellen büntetőeljárás van folyamatban, amit az ügyészség folytat, annak az eredményét „mindenféleképpen várjuk meg”. Majd azzal folytatta:

„A kollégák, akikkel ő együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják. Tehát ez egyértelmű.”

Arra a kérdésre, hogy gyakorolt-e nyomást a egyik hivatal a másikra, Pintér azt mondta: „A felügyeleti szervnek, az irányító szervnek azt mondjuk, hogy van nyomásgyakorlása, azt tudom értelmezni. De azt, hogy két független szerv, egymástól független tevékenységi körben, egyik a másikat nyomás alá helyezze, ezt nehezen tudom értelmezni.”

Pintér szerint majd megvárják, hogy Szabó a kihallgatása során „ezt hogy foga értelmezni, és akkor tudunk majd erre válaszolni”.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy hosszú videóban beszélt arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal. Állítása szerint kamu pedofíliaváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk.

A Direkt36 cikkének megjelenése után az ügyet belülről ismerő nyomozónál, Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-n lévő munkaállomásán és később a lakásában is. Számos adathordozót lefoglaltak a szerda hajnalig tartó műveletben, majd a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Szabót, aki nem tett vallomást. Szabó a közelmúltban már beadta a leszerelési kérelmét, de az akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte.

