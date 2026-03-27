Pintér Sándor szerint 8000 lakásban nincs fűtés Szombathelyen

Orbán Viktor pénteken felhívta Pintér Sándort, hogy helyzetjelentést kérjen a nyugat-magyarországi időjárási helyzetről – derül ki a miniszterelnök Facebook-videójából. A belügyminiszter pedig elmondta:

415 riasztás történt a térségből,

a rendkívüli időjárással kapcsolatba hozható 175 műszaki mentés történt.

Emellett 13 településen összesen 3858 lakásban nincs áram,

Szombathelyen pedig 8000 lakás maradt távhőszolgáltatás nélkül.

Orbán látszólag meglepődve és aggódva tudakolta, hogy „az embereink” mindenhol ott vannak-e, Pintér pedig megnyugtatta: kezelik a helyzetet.

A viharos időjárás miatt a zalai tűzoltók rengeteg riasztást kaptak, kidőlt fákat, villanyoszlopokat kellett eltávolítaniuk. A balatoni vasúti közlekedés is megszenvedi a viharos időt, hiszen egy tartóoszlop dőlt a sínekre, ami miatt leállt a vasúti közlekedés Székesfehérvár és Lepsény között.