Pintér Sándor szerint 8000 lakásban nincs fűtés Szombathelyen

Orbán Viktor pénteken felhívta Pintér Sándort, hogy helyzetjelentést kérjen a nyugat-magyarországi időjárási helyzetről – derül ki a miniszterelnök Facebook-videójából. A belügyminiszter pedig elmondta:
Orbán látszólag meglepődve és aggódva tudakolta, hogy „az embereink” mindenhol ott vannak-e, Pintér pedig megnyugtatta: kezelik a helyzetet.
A viharos időjárás miatt a zalai tűzoltók rengeteg riasztást kaptak, kidőlt fákat, villanyoszlopokat kellett eltávolítaniuk. A balatoni vasúti közlekedés is megszenvedi a viharos időt, hiszen egy tartóoszlop dőlt a sínekre, ami miatt leállt a vasúti közlekedés Székesfehérvár és Lepsény között.