Rubio szerint néhány héten belül véget érhet az iráni háború

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi hadművelet céljait szárazföldi csapatok bevetése nélkül is el tudja érni Iránban, és az akció néhány héten belül lezárulhat.

Rubio franciaországi tartózkodása után beszélt újságírókkal, ahol a G7-országok külügyminisztereivel tárgyalt az Egyesült Államok és Izrael által múlt hónap végén indított iráni hadműveletről.

A miniszter szerint a hadjárat fő célja Irán rakéta‑ és drónképességeinek, ezek gyártólétesítményeinek, valamint a haditengerészet és légierő meggyengítése. „Az ütemtervnél gyorsabban haladunk, és ezeket a célokat szárazföldi csapatok nélkül is elérjük” – hangsúlyozta Rubio.

Az elmúlt napokban a térségbe vezényelt több ezer amerikai katona csak „biztonsági tartalékként” szolgál – tette hozzá. „Az elnöknek fel kell készülnie minden eshetőségre, ezért biztosítjuk számára a lehető legnagyobb mozgásteret, bármilyen helyzetre felkészülve” – mondta.

Rubio arról is beszélt, hogy Irán fontolóra veheti stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros fizetőssé tételét. Véleménye szerint az európai és ázsiai országoknak, amelyek a térségbeli kereskedelemből profitálnak, hozzá kell majd járulniuk a hajózási útvonal biztonságának fenntartásához a harcok befejezését követően. (Reuters)