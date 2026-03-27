Tartóoszlop dőlt a viharban a sínekre, leállt a balatoni vasúti közlekedés

Fa dőlt a balatoni fővonal felsővezetékére a viharban Zamárdi-Felsőnél, ami aztán egy tartóoszlopot is magával rántott, úgyhogy most így néz ki a helyzet az állomáson:

Fotó: Facebook / MÁVINFORM

Talán nem olyan meglepő, hogy vonatokra itt most nem igazán érdemes számítani.

A vasúti forgalom Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt már eleve szünetelt, de így most Lepsény és Szántód között sem járnak a vonatok, Fehérvártól Szántódig végig pótlóbuszok közlekednek.

A MÁVINFORM visszafogott közlése szerint hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon - a helyreállítás várhatóan péntek éjszakáig tart.