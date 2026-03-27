Távollétében ítélték életfogytiglani börtönre Oroszországban a Magyarországról is kitiltott ukrán parancsnokot, Robert Brovdit

Az orosz katonai bíróság távollétében ítélte életfogytiglani börtönre a Magyar hívójelű Robert Brovdit, az ukrán fegyveres erők dróncsapatának parancsnokát, akit tavaly nyáron Magyarország is kitiltott a területéről, miután a Barátság kőolajvezeték ellen is támadásokat hajtott végre.

Brovdi ellen azért indult eljárás, mert részt vett egy 2025-ös merényletben az oroszországi Kurszk régióban. Ennek során az ukránok felrobbantottak egy autót, amiben az orosz állami média újságírói ültek, egyikük pedig meg is halt.

Az ítélet szerint Brovdinak az első 10 évet börtönben, a fennmaradó részt pedig fokozott biztonságú büntetőtáborban kell letöltenie. Az ukrán parancsnok ügyvédei azzal védekeztek egyébként, hogy Brovdi részvétele nem bizonyított.

Az orosz nyomozóbizottság korábban arról számolt be, hogy Brovdit összesen 46 bűncselekménnyel vádolják, beleértve a civilek halálát és jelentős anyagi kárt okozó terrortámadásokat. (TASZSZ)