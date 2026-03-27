Trump aláírása kerül a százdollárosra, hogy „elismerjék történelmi eredményeit”

Még az idén Donald Trump aláírása kerül rá a százdolláros bankjegyekre, ő lesz az első hivatalban lévő amerikai elnök, akinek a szignója ott lesz a dolláron - írja a New York Times.

„Nincs erősebb formája annak, hogy elismerjük országunk és Donald J. Trump elnök történelmi eredményeit, mint hogy az amerikai dollárbankjegyeken az ő neve legyen” - indokolta a döntést Scott Bessent pénzügyminiszter, akinek az aláírása szintén odakerül majd Trump neve mellé.

Idén van a függetlenségi nyilatkozat és ezzel az Amerikai Egyesült Államok születésének 250. évfordulója, ez a hivatalos apropó arra is, hogy Trump által aláírt bankjegyeket bocsássanak ki.

Korábban Trump azt is szerette volna, hogy kibocsássanak egy egydolláros érmét a saját arcképével, aztán ez az ötlet elhalt, idáig legalábbis. Azt ugyanakkor már hivatalosan is kezdeményezték, hogy a washingtoni Dulles repülőteret nevezzék át, hogy a jövőben Donald Trump repülőtér legyen a hivatalos neve.